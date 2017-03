Saúde em Forma atende mais de 2 mil pessoas na Zona Norte

Mais de duas mil pessoas participaram, neste sábado (18), da ação “Saúde em Forma”, da Prefeitura de Manaus, na Escola Municipal Professora Silvia Helena Bonetti, bairro Lago Azul, Zona Norte. O público presente usufruiu de atividades práticas e orientação para a prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida. A ação, que estimula a promoção da saúde de forma articulada e integrada, reuniu as secretarias de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Limpeza Pública, Transportes Urbanos, Engenharia e Fiscalização do Trânsito.

“A intenção é oferecer às pessoas uma visão ampliada sobre as formas de alcançar uma vida mais saudável, reduzindo o risco de adoecimento ou o agravamento de doenças”, explicou o secretário da Saúde, Homero de Miranda Leão. Ele destacou que, para isso, o evento teve diversas atividades mostrando como alcançar bem estar e boa qualidade de vida por meio do autocuidado.

Durante a programação houve atividades físicas e práticas terapêuticas complementares, orientação sobre alimentação saudável, nutrição e prevenção de acidentes. A população teve acesso também a espaços de compartilhamento de saberes populares, educação para o trânsito seguro, espaço lúdico, distribuição de mudas, orientação sobre a saúde da mente e ação de sensibilização ambiental.

De acordo com a gerente de promoção à saúde da Semsa, Francinara da Silva Lima, o público alvo principal do evento foram os moradores do conjunto Viver Melhor, localizado no bairro Lago Azul, tendo a participação de diversas instituições municipais.

“A Semsa está buscando práticas de saúde que estimulem o autocuidado da população, incentivando a participação de todos como protagonistas no cuidado com a própria saúde”, destaca Francinara Lima.

Com informações da assessoria