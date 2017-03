Saúde do AM recebe R$ 2 milhões em equipamentos e novos investimentos

Ao fazer a entrega de 26 novos equipamentos para 17 unidades de saúde da capital, nesta segunda-feira (20), o governador José Melo destacou que vai apresentar nesta semana, junto ao Ministério da Saúde (MS), em Brasília (DF), projetos que possam trazer ampliação e melhorias para o setor no Estado. Além da saúde, José Melo deve tratar na capital federal de assuntos referentes à Rodovia BR-319 (Manaus – Porto Velho) e dos Processos Produtivos Básicos (PPBs), como os Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), respectivamente.

Entre as pautas com o Ministério da Saúde estão a captação de recursos para a revitalização de hospitais e para a aquisição de medicamentos.

“Queremos ter uma saúde sob controle, com um grau de eficiência grande para que as pessoas possam ser bem atendidas com bons profissionais e equipamentos de alta qualidade. E para isso, estou indo com minha equipe para pleitearmos recursos na ordem de R$ 100 milhões para a reforma de hospitais, como o João Lúcio, Adriano Jorge, entre outros, bem como os recursos de R$ 30 milhões para a compra de medicamentos”, afirmou José Melo.

Junto ao Ministério do Meio Ambiente, o governador vai abordar continuação das tratativas do projeto Estrada Parque, da BR-319, e sobre o Zoneamento Econômico-Ecológico da Calha do Purus.

“Estaremos indo ao Ministério (Meio Ambiente) para discutir esse assunto que se refere ao ordenamento da região, que é fundamental para o desenvolvimento da Matriz Econômica Sustentável, para evitar as invasões e destinar boas áreas para atividades produtivas”, pontuou.

Na bagagem de compromissos do governador estão também inclusas a questão dos Processos Produtivos Básicos (PPBs), que devem ser alinhadas junto ao MDIC, e a construção das quatro mil novas unidades habitacionais populares, com o Ministério das Cidades.

Reforço para a saúde

As entregas dos equipamentos nesta segunda-feira (20), na sede da Susam, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, contabilizam investimentos da ordem de R$ 2 milhões. Os equipamentos fazem parte do pacote de investimentos feitos pelo Fundo de Promoção Social (FPS) na saúde, que em 2016, destinou R$ 21,9 milhões para a modernização tecnológica de hospitais, fundações, Serviços de Pronto-Atendimento e maternidades, além de obras de reforma e ampliação de infraestrutura.

Entre os equipamentos estão oito aparelhos de ultrassonografia, oito aparelhos de anestesia, oito monitores multiparamétricos e dois ventiladores pulmonares. Esse material será encaminhado para o reforço dos serviços na média e alta complexidade, no atendimento especializado e maternidades em Manaus.

Ao lado do vice-governador Henrique Oliveira, o governador entregou ainda uma ambulância para o Hospital Geral José Mendes, em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus, para atendimento de urgência e emergência.

Unidades beneficiadas

Os equipamentos entregues pelo Governador José Melo vão beneficiar os prontos-socorros 28 de Agosto e Platão Araújo, as fundações Hospital Adriano Jorge, FCecon, FHemoam e Fundação do Coração Francisca Mendes, o Instituto da Mulher Dona Lindu, o SPA e Policlínica Danilo Corrêa. Além disso, os equipamentos também chegarão ao Hospital Infantil Dr. Fajardo, Instituto da Criança do Amazonas (Icam), os Prontos-socorros da Criança Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste, e as maternidades Balbina Mestrinho, Nazira Daou, Azilda Marreiro e Alvorada.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Mercedes Gomes, a renovação de equipamentos é parte de um programa desenvolvido pela Susam para manter o parque tecnológico sempre modernizado, dando aos profissionais condições de atendimento mais qualificado.

“Essas unidades funcionam todos os dias, com uma demanda de paciente muito grande e os equipamentos estão em uso constantemente o acaba causando desgaste. Então estamos sempre adquirindo e disponibilizando novos equipamentos para a nossa rede”, explica.

Como parte dos investimentos do FPS, este ano a Susam já entregou um aparelho de ecocardiograma infantil para o Hospital Universitário Francisca Mendes. É o primeiro modelo na região norte do Brasil e fornece imagem tridimensional em tempo real, ampliando a capacidade de diagnóstico de doenças do coração, acelerando as indicações de tratamento e cirurgias corretivas para a cura da doença. Foram entregues, ainda, dois novos aparelhos de tomografia, sendo um para a FCecon e um para a Fundação Hemoam.

Recursos do FPS

O Fundo de Promoção Social promoveu, em 2016, investimentos que totalizaram 51,8 milhões. Os recursos beneficiaram Organizações da Sociedade Civil (OSCs), por meio de editais de concorrência pública, e também projetos e programas do Governo do Amazonas que desenvolvem promoção social. Do total repassado pelo FPS, a saúde foi a maior beneficiada, recebendo 42% dos recursos disponibilizados.

Para a rede estadual de saúde, o FPS destinou, ano passado, R$ 21,9 milhões para a compra de equipamentos, medicamentos, reformas e ampliação de infraestrutura em 21 unidades da rede estadual de saúde. Os repasses atenderam projetos prioritários para a melhoria e ampliação da capacidade de atendimento nas unidades.

Para a Fundação do Coração Hospital Francisca Mendes, o Fundo destinou R$ 7,4 milhões, a maior fatia do montante repassado à saúde. O recurso está sendo usado para estruturar, entre outras coisas, o setor de hemodinâmica e de cardiopatia pediátrica. Foram adquiridos equipamentos de Hemodinâmica, Ressonância, Monitores Multiparamétricos, Ecógrafos, Bisturis Eletrônicos, OPME para cirurgias cardíacas neonatal, Desfibriladores, Ventiladores Pulmonares, Ecocardiógrafo Infantil, Eletrocardiograma e pagamento de serviços de Cardiopatia Pediátrica.

No Hospital Adriano Jorge, o FPS está investindo R$ 4,5 milhões para reforma e humanização do atendimento, construção de um Centro de Referência em Nefrologia, além da aquisição de um novo tomógrafo e de equipamentos com raio X, Ultrassom, Desfibrilador, Aparelho de anestesia, Arcos Cirúrgicos, Aquisição de Suprimentos para Cirurgias Renais e novos leitos para pacientes.

Para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), o FPS destinou R$ 3,1 milhões, utilizados na humanização do atendimento e na compra de equipamentos, dentre os quais tomógrafos, fonte de cobalto para o Acelerador Linear, pistolas para biópsia de mama, e equipamento para biopsia de colo de útero, videobroncoscopia, videogastrocópio, poltronas, aparelhos de ar-condicionado e carrinho de anestesia.

No FCecon, o pacote de ações do FPS incluiu a revitalização dos serviços de Radioterapia, Endoscopia, climatização do Pronto Atendimento, compra de centrais de ar-condicionado para as enfermarias compartilhadas e de poltronas para os acompanhantes de pessoas internadas para tratamento especializado no hospital.

Seis maternidades do Estado e o Instituto da Mulher Dona Lindu também receberam recursos para a compra de equipamentos, assim como o Hospital e PS 28 de Agosto, Hospital João Lúcio Machado, a Fundação Alfredo da Matta, o Hospital Infantil Dr. Fajardo, o Platão Araújo, o Hospital e PS Infantil da Zona Leste (Joãozinho) e os da Zona Sul e Zona Oeste, o Instituto da Criança (Icam) e a Própria Susam, por meio do Fundo Estadual de Saúde (FES).

