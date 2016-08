‘Saudades de Mim’ abre festival Mova-se, no Teatro Amazonas, nesta quarta

O Casarão de Idéias abre nesta quarta-feira (31) a programação da 7ª edição do ‘Mova-se Festival de Dança: Solos, Duos e Trios’ com o espetáculo ‘Saudade de Mim’, da companhia carioca Focus. A abertura será às 20h no Teatro Amazonas. Com entrada gratuita, o festival será realizado de 31 de agosto a 04 de setembro na cidade de Manaus, com apresentação no Teatro da Instalação e em mais outros espaços públicos da capital amazonense.

A montagem trazida pela Cia Focus de Dança (RJ) une Candido Portinari e Chico Buarque de Holanda. O espetáculo inicia com a canção ‘Construção’, que conduz a cena da vida de Pedro, Maria, Bárbara, Juca, Nina, entre outros personagens, que vêm de músicas distintas de Chico, e aqui se relacionam. Todos também habitam telas e ambientes criados por Portinari. Entre o onírico e o real, a história traz dores, amores, triângulos amorosos, indo e voltando através de referências a Chico e Portinari.

Canções como ‘Olha Maria’, ‘Trocando em miúdos’, ‘Valsinha’ surgem na voz de Chico Buarque. De muitas formas, pinturas históricas como ‘O espantalho’, ‘Casamento na roça’ e ‘O mestiço’ de Candido Portinari, se impõem na história.

A montagem Saudade de Mim exigiu da Focus Cia de Dança muitas aulas e workshop que incluiu aulas de interpretação com o ator Reiner Tenente, além da preparação vocal com Felipe Habib, que também assina a direção musical e criação de arranjos e canções, todas inspiradas em Chico Buarque, que completam a obra.

A primorosa direção de Alex Neoral unido à dança contemporânea brasileira faz de Saudade de Mim um espetáculo diferente, onde um roteiro teatral que se integra ao instigante conjunto de gestos e movimentos da companhia carioca com a junção de parte da pintura de Candido Portinari e da obra de Chico Buarque, fazem do espetáculo um grande sucesso.

