Sasha fala pela primeira vez sobre vida pessoal na TV e surpreende público ao confessar ter tatuagens

A primogênita de Xuxa Meneghel, Sasha, 18, participou da estria do ‘Programa do Porchat’ e, pela primeira vez, concedeu entrevista em um programa de televisão. Usando look todo branco e muito sorridente, a jovem confessou ao apresentador, Fábio Porchat, que estava muito nervosa e explicou os motivos de nunca ter falado sobre sua vida em um programa de TV.

“Eu sou muito na minha, acho que vocês já sabem disso. Eu sou muito tímida. Estou tremendo até agora”, disse Sasha.

A filha de Xuxa falou também sobre algumas preferências pessoais, como gostar de funk, baladas, andar de sandálias rasteirinhas e preferir o dia à noite. A loirinha surpreendeu o público ao dizer que tem duas tatuagens: um pequena cruz tatuada nas costas e o símbolo do signo leão, que a rege, feita perto da costela.

Outra surpresa que Sasha revelou no programa foi a de já ter sofrido uma “paixonite” pelo Junior, irmão da cantora Sandy.

“Quando eu era pequena. Eu tinha uns cinco anos de idade. Eu tinha uma paixãozinha. Mas ele me deu um fora”, disse a jovem, aos risos.

Xuxa e Szafir

Sasha também falou da relação que tem com a mãe e o pai famosos. A loira descreveu Xuxa como “melhor amiga” e disse que Szafir “tenta ser durão”, mas não consegue.

Vida no exterior

Sasha vai se mudar para Nova York para estudar moda e disse estar animada com a nova fase, principalmente por poder andar em público sem ser reconhecida.

“Estou morrendo de medo do primeiro dia de aula, da faculdade, mas super animada por morar lá. Estou feliz porque vou andar na rua e ninguém vai me conhecer”, brincou a jovem.