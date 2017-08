Sasha Abreu vai representar o Amazonas no Miss Brasil Terra 2017

Sasha Abreu é a atual Rainha do Cupuaçu – fotos: Divulgação

Sasha Abreu, do município de Presidente Figueiredo ( Atual Rainha do Cupuaçu) Foi escolhida dentre 20 moças à ser representante do estado do Amazonas no concurso nacional que acontece em Foz do Iguaçu, Paraná, nos dias 31 à 3 de Setembro.

Sasha é uma típica morena cabocla de 19 anos de idade, modelo, técnica em Meio Ambiente, formada pelo Instituto Federal do Amazonas, cursa o 6 período de Psicologia e atualmente carrega o título de mulher mais linda de Presidente Figueiredo (AM).

Segundo a bela, essa pequena bagagem que já adquiriu no mundo dos concursos de beleza, a deixou mais experiente, segura e preparada.

E por falar em preparação, a Miss segue focada na busca dos melhores resultados para melhor nos representar e trazer esse título que já é tão tradicional em nosso Estado graças às belas Priscila Meirelles e Larissa Ramos que já venceram a versão nacional e internacional, servindo de referência para muitas meninas do nosso estado e Brasil.

Resultados

O Brasil vem obtendo ótimos resultados desde que entrou no certame. Até agora, foram duas coroas vencidas neste concurso, conquistados pela paraense de nascimento – mas representante do Estado do Amazonas – Priscilla Meirelles de Almeida e a manauaraLarissa Ramos, em 2004 e 2009 respectivamente. Além de três vice-campeonatos obtidos pela catarinense Simone Régis em 2001, em 2003 com a paranaense Pricila Zandoná e em 2011 com a mineira – porém representante de São Paulo – Driely Bennettone e três 4º lugares com as mineiras Tatiane Alves e Camila Brante a paulista Bruna Zanardo.

O Estado que se destaca é o Amazonas pois todas as amazonenses eleitas Miss Terra Brasil foram eleitas Miss Terra, deixando assim o Brasil no primeiro lugar do ranking do certame internacional por um determinado período, até que as Filipinas conquistou a terceira coroa em 2015.

