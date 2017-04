Sasha Abreu conquista título de Rainha do Cupuaçu 2017

A nova Rainha do Cupuaçu foi conhecida noite deste sábado (29) em Presidente Figueiredo. O júri, que contou com a participação da ex-BBB amazonense Vivian Amorim, escolheu Sasha Charliane Abreu, premiada com um carro zero quilômetro.

“Esse momento tem um grande significado para mim. É como se fosse o recomeço dos meus objetivos, dos meus sonhos. Eu estava passando por um momento difícil e eu precisava de algo que me fizesse viver de novo. Eu não sei explicar a emoção que eu estou sentindo”, declarou a nova Rainha do Cupuaçu.

Durante a final concurso, que ocorreu durante a 27ª edição da Festa do Cupuaçu, 16 semifinalistas desfilaram para o público e para os jurados. As três primeiras colocadas foram anunciadas dentre cinco finalistas. A segunda colocada Karolayne Nascimento recebeu o título de Princesa do Cupuaçu e uma motocicleta como prêmio.

Iraci Trevisan, a terceira colocada, recebeu a faixa de Miss Simpatia, além de ganhar um quarto mobiliado.

O título que representa o prêmio foi entregue pelo prefeito, Romeiro Mendonça, e pelo vice-prefeito, Mário Abrahão.

A coroa e a faixa foram repassadas à vencedora pela Rainha do Cupuaçu 2016, Ágata Carvalho. “Eu estou feliz por ter representado o meu município e espero que a nova escolhida represente melhor do que eu”, desejou a ganhadora do concurso no ano passado.

Com informações da assessoria