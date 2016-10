Sargento da Polícia Militar morre após ser baleado por dupla na Zona Norte

Na noite desta sexta-feira (30), o sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Denilson Torres, de 47 anos, foi baleado por dois homens – ainda não identificados – e morreu após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu na rua 10, do conjunto Monte Pascoal, por volta das 20h50.

De acordo com a polícia, o sargento estava em via pública quando foi abordado por dois homens. Eles já chegaram atirando contra o militar que foi alvejado com três tiros, sendo um no peito. A dupla fugiu a pé, na direção do Igarapé do Passarinho.

Testemunhas informaram aos policiais – que estiveram no local apurando o caso – que os suspeitos são magros e caminharam tranquilamente após dispararem contra Denilson. Os dois vestiam camisas pretas e um deles usava uma pulseira do desenho animado Ben 10.

Familiares e vizinhos socorrem o PM até o SPA do Galileia, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada na unidade médica.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ainda não se sabe qual foi a motivação para o crime.

A Associação dos sargentos, subtenentes e oficiais de administração da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas divulgou uma nota de pesar em sua página no facebook. A entidade lamentou a morte e deve acompanhar a investigação do caso.

Por equipe EM TEMPO online