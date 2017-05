Sargento da PM é baleado em campo de futebol por dupla de traficantes

O sargento da Polícia Militar Nilton Medeiros Magalhães, de 47 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde deste domingo (14), enquanto assistia uma partida de futebol no campo do Lidam, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

De acordo com testemunhas, uma dupla de traficantes se aproximou da vítima e fez três disparos no abdômen, no braço direito e nas nádegas do sargento.

O policial foi socorrido e levado ao pronto-socorro Platão Araújo, Zona Leste, onde passou por procedimentos cirúrgicos e segue internado em estado estável.

Segundo policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Nilton assistia a partida de futebol quando dois traficantes se aproximaram e pelas costas do policial fizeram os disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram sem roubar nenhum pertence do sargento.

Ainda segundo os policiais, a motivação seria uma vingança dos traficantes contra o sargento, uma vez que na semana passada, durante um jogo de futebol, os traficantes se desentenderam com o juiz da partida. Durante a briga, Nilton empurrou os suspeitos e apartou a discussão. Por conta disso, os suspeitos ameaçaram se vingar do policial.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) como tentativa de assassinato motivado por vingança. Os policiais militares da 27ª Cicom seguem fazendo patrulhamento para efetuar a prisão da dupla de traficantes. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

Ana Sena

EM TEMPO