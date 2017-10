Sarau leva literatura para alunos da Escola Municipal Campos Corrêa

Nesta quarta feira (18), a Escola Municipal Campos Corrêa, no ramal do Cetur, localizada Bairro Tarumã, Zona Oeste,de Manaus, realizou o encontro Sarau Literário. O encontro contou com a socialização de trabalhos do Projeto “Um por todos e todos pelo livro”.

As atividades com o projeto iniciaram em julho, envolvendo os 487 alunos de turmas da Educação Infantil e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e buscou despertar o interesse do educando pela literatura, formando leitores críticos e potenciais.

A programação do Sarau Literário contou com a apresentação de música, dança, teatro, leitura e criação de histórias por meio de pinturas e desenhos, entre outras atividades.

A diretora da escola, Nádia Gusmão, explicou que o projeto disponibiliza um acervo de quase mil livros paradidáticos da literatura infanto-juvenil, facilitando o acesso direto ao material aos alunos.“Esse projeto veio para fazer leitores potenciais, despertando o prazer pela leitura. Para participar do projeto, os alunos leram vários livros. O sarau mostra a socialização e a experiência que tiveram a partir da leitura”, comemorou.

A subsecretária de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Euzeni Trajano, acompanhou de perto a programação e falou sobre o projeto de leitura, acompanhada pelo educador Jorge Klein, que é um entusiasta na questão da leitura e que auxiliou na implantação da proposta na escola.

“Nós vimos as apresentações e a desenvoltura das crianças com relação à leitura. Tem aluno que conseguiu ler 20 livros só esse ano, o que é um projeto fantástico. A secretaria fica muito honrada e alegre com esse tipo de iniciativa, porque conseguimos de fato desenvolver uma educação de qualidade”, disse.

O pedagogo Jorge Klein, falou sobre o diferencial e os resultados positivos alcançados com a iniciativa. “Tenho dito aos alunos que ninguém ganha nota 10 sem ler muitos livros, e que ninguém vai ganhar um zero porque não leu nenhum livro, mas eu explico que a leitura vai melhorar o aprendizado didático e abrir novos caminhos na vida”, disse.

Uma apaixonada pela leitura desde os seis anos, quando começou e não parou mais, a aluna do 7º ano vespertino, Vitória Dantas de Oliveira, 13, participou da programação com seu relato sobre ter lido 11 livros lidos no projeto.

“O livro ajuda muito, dinamizou meu raciocínio, minha interpretação melhorou bastante, aprimorou meu vocabulário e minha escrita. Acho que a leitura não devia ser deixada de lado e sim ser um hábito, porque mais na frente vamos precisar muito”, contou a menina, que pretende cursar no futuro medicina.

