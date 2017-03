São Sebastião do Uatumã recebe o show de Os Psikeiros

Os Psikeiros da Alegria vão invadir o interior do Amazonas. São Sebastião do Uatumã recebe a banda completa para a inauguração do Boteco do Barulho. O show acontece neste sábado, 1º de abril. O show está marcado para acontecer na Praça da Matriz.

Félix Aranha e Strondo Zabumbada. Dois artistas singularees que, juntos, protagonizam um repertório cheio de bom humor e gingado. No set list dos ‘Psikeiros’ estão ritmos como baião, xote, beiradão, xaxado, lambada, merengue e muitos mais. “No show de São Sebastião teremos o apoio de Rondinelli Almeida no contrabaixo e Cícero na Sanfona. Também teremmos a partcipação super especial de Hudson, ele vem com o forró mais atual. Vem reforçar o time dos Psikeiros, vamos cantar pra toda a cidade”, explicou Félix Aranha.

De acordo com Strondo Zambumbada, a festa vai ser boa. Os Psikeiros As mesas estão sendo vendidas pelo valor de R$20 reais. Mais informações (92) 99388-2599 ou (92) 9315-9755.

Com informações da assessoria