São Raimundo vai reabrir sua escolinha de futebol

O São Raimundo vive um momento sombrio em sua história. Com o título de melhor time do Norte no início dos anos 2000, o clube Alviceleste amargou, neste ano, o rebaixamento no Campeonato Amazonense. Ciente de que o futuro está no investimento das novas gerações, a diretoria do Tufão vai reabrir sua escolinha de futebol, batizada de ‘Curumins do Tufão’. O clube não investia na base desde 2011.

De acordo com coordenador da Escola de Futebol Curumins do Tufão, Cícero Júnior, 37, torcedor do São Raimundo desde 1998, com passagem pelo departamento de marketing do clube ano passado, disse que o trabalho será realizado de uma forma bem diferenciada.

“Este é um dos diferenciais estratégicos, além do corpo técnico com Delmo, Donizete e os preparadores físicos Márcio Lopes, Juliane Araújo e Ronaldo Sperry, estamos finalizando a contratação de um preparador de goleiros. Nossa maior intenção é que estes meninos possam futuramente representar as categorias de base do clube e, a longo prazo, sejam integrados ao elenco profissional. Em suma, é um trabalho vinculado ao São Raimundo Esporte Clube e não a parte dele, produzindo assim os craques da casa”, explicou.

De acordo com coordenador, a escolinha tem tudo para emplacar com os profissionais que estão dentro do projeto, mas principalmente empenhados de realizar um trabalho a altura da tradição, que o São Raimundo merece na base local.

“Vamos implantar o método dermatoglífico, ou seja, que permite através de impressões digitais diferenciar os pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos na garotada, além de levar a um resultado somativo demonstrando a melhor posição para o atleta jogar no campo. Tudo isso por um valor competitivo”, salientou e afirmou as atividades tem todo um aparato construído pelos profissionais da escolinha.

“Sem sombra de dúvidas, a qualidade, disciplina, comprometimento, entusiasmo e foco são a base do trabalho que Delmo e Donizete, e os preparadores físicos desempenharão na escola de futebol. Os alunos terão, além da parte técnica, todo um preparo físico diferenciado com base na cientificidade e planejamento e, não menos importante, a formação integral pautada em valores humanos”, destacou.

Inscrições

A partir desta sexta-feira (8), iniciam as inscrições na sede do clube. Para atender os interessados, a coordenação disponibilizou um pré-cadastro por meio do site curumins.tufaodacolina.com.br. Os responsáveis devem ir ao local de terça-feira a quinta-feira, das 9h às 11h e das 14h30 às 16h30 para efetuar a inscrição, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4 dos atletas.

As aulas da escolinha serão realizadas no 12ª Batalhão de Suprimentos (DL), próximo a Ponta do Ismael, bairro da Compensa, nas categorias fraldinha (8 e 9 anos), pré-mirim (10 a 12 anos), mirim (12 a 13 anos) e infantil (14 a 15 anos).

