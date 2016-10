São Raimundo perde para o Rio Negro e deixa G-4 do estadual

Foi um jogo de ‘seis pontos’. São Raimundo e Rio Negro duelaram na tarde desta quarta-feira (12), pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2016. Mesmo jogando no estádio Ismael Benigno, o Tufão perdeu por 2 a 1 e saiu temporariamente do G-4, o pelotão que garante vaga às semifinais do estadual. O triunfo rio-negrino assegurou a quinta colocação ao time ‘barriga-preta’, com 12 pontos conquistados, ficando à frente do time da Colina, que estacionou nos 10 e caiu da quarta para a sexta colocação.

Gols

O Rio Negro entrou em campo determinado a vencer o São Raimundo mesmo atuando na casa do rival. Logo no primeiro minuto de jogo, o atacante Branco, velho conhecido das torcidas de Nacional, Holanda e Remo-PA, recebeu lançamento ‘açucarado’ em profundidade. Ele invadiu a área e chutou firme, no canto esquerdo do goleiro colinense Darlan, que nada pode fazer; 1 a 0.

O São Raimundo retornou dos vestiários com outra atitude. Aos 11 minutos, o meio-campista João Felipe sofreu falta na entrada da área. Willian Kremer cobrou, a bola desviou na barreira e entrou no ângulo; 1 a 1.

Aos 28, o meia Rian avançou pela esquerda e carregou a bola para o pé direito. Desta vez o desvio favoreceu ao time visitante. A bola explodiu na zaga e enganou o arqueiro Darlan; 2 a 1.

Estadual

Pela 14ª e última rodada da primeira fase, ambas as equipes voltarão a campo no próximo sábado (15). O Rio Negro irá duelar contra o Fast, às 16h, no estádio Roberto Simonsen (Sesi), em Manaus. Já o Tufão irá encontrar pela frente o lanterna Nacional Borbense, às 15h30, no estádio Jabotão, em Borba, município distante 215 quilômetros da capital.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO