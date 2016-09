São Raimundo goleia Tarumã pela categoria Juvenil do Campeonato Amazonense

Foram precisos quatro jogos, trocar de treinador e atuar na Arena da Amazônia para o São Raimundo enfim vencer a primeira partida no Campeonato Amazonense Juvenil. Na tarde desta quinta-feira (8), o Tufão da Colina soprou forte e goleou o Tarumã por 4 a 0, com gols de Deyvid (2), Renato e André Silva, pela quarta rodada do Campeonato Amazonense Juvenil. A competição recebe o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Artilheiro do dia e primeiro jogador juvenil a marcar na Arena, o atacante Deyvid era só alegria com os dois gols marcados no estádio que recebeu os craques da Seleção Brasileira na última terça-feira (6).

“Deus me iluminou e consegui fazer dois gols. Estou muito feliz por jogar na Arena, fui iluminado. Os craques da Seleção jogaram aqui na terça-feira e agora joguei aqui e fiz dois gols”, comemorou o atacante goleador, que também esteve na primeira partida da categoria juniores em fevereiro.

Tufão arrasador

A primeira partida da categoria dentro da Arena da Amazônia, teve empenho máximo dos jovens jogadores. Com mais vontade de vencer, o Tufão abriu logo o placar no primeiro ataque da equipe.

Aos seis minutos, depois de uma boa triangulação, a bola sobrou pra Deyvid que na entrada da pequena área mandou para o fundo do gol. O segundo tento saiu depois de muita persistência do ataque Sãoraimundunse. Aos 48, o atacante Renato, aproveitou o cruzamento para a área e no chute prensado em cima de dois zagueiros aumentou o placar: 2 a 0.

Na segunda etapa, o Tufão voltou a pressionar e logo marcou o terceiro. Deyvid aproveitou o rebote do goleiro Marcelo para marcar o segundo dele na partida: 3 a 0. Aos 36, o Tufão fechou o placar com Andre Silva: 4 a 0.

“Tenho certeza que para esses meninos o dia de hoje será inesquecível, pois atuaram em um estádio de Copa do Mundo e foi isso que pensamos quando colocamos esta partida preliminar a de Nacional e Manaus. Todos fizeram jus e protagonizaram um belo jogo”, destacou o titular da Sejel, Fabrício Lima, apreciando a competição.

