São Raimundo estreia no Estadual diante do Fast

Dois jogos abrem a segunda rodada do Campeonato Amazonense 2016 neste sábado (27). No estádio Ismael Benigno, a Colina, às 17h, o São Raimundo estreia na competição diante do Fast. Já em Borba (AM), no estádio Jabotão, às 15h30, o Nacional local enfrenta o xará da capital em busca de somar os primeiros pontos no certame e esquecer a goleada sofrida para o Princesa do Solimões na última quarta-feira (24).

A rodada será finalizada na segunda-feira (29). Antes marcada para a próxima quarta-feira (31), Manaus FC e Princesa duelam no estádio da Colina, às 20h. Após este confronto, o campeonato para por dez dias e só volta a ser disputado no dia 8 de setembro. A paralisação acontece por conta do jogo do Brasil em Manaus, onde os estádios estarão sob a supervisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Movimentação

Enquanto folga na rodada, o Rio Negro segue se fortalencendo fora das quatro linhas e anunciou Cláudio Silva como novo supervisor de futebol. O capixaba acumula passagens por São Raimundo e Nacional.

Após reunião ocorrida na noite da última quinta-feira (25), na sede do clube, o mais novo integrante da diretoria foi confirmado pelo gerente de futebol do Galo, Jofre Santos.

“Ele vem para somar conosco. Sabe trabalhar, tem conhecimento. Vem para fazer um trabalho sério, como fez nos clubes por onde passou”, garantiu.

Após derrota sofrida por 2 a 0, na estreia do Amazonense, no clássico “Rio-Nal”, a diretoria resolveu investir no departamento de futebol. O grupo possui 28 jogadores no plantel e, devido ao atraso na inscrição de metade do elenco, Cláudio chega como um reforço para cuidar de toda parte burocrática.

O gestor esteve no São Raimundo entre os anos de 2009 e 2013 e trabalhou no Nacional nos anos de 2014 e 201, onde garantiu dois títulos estaduais.

Por André Tobias

Com informações de João Paulo Oliveira