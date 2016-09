São Raimundo e Fast jogam por objetivos diferentes

No único duelo da rodada envolvendo equipes do G-4, Fast e São Raimundo se enfrentam, nesta quarta-feira (28), às 20h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, pela 9ª rodada do Campeonato Amazonense, com objetivos distintos. Vice-líder do certame com 16 pontos – empatado com o Nacional, mas perde nos critérios de desempate -, o Rolo Compressor busca um triunfo para, quem sabe, retomar o topo da tabela de classificação. Já o Tufão da Colina necessita da vitória para se manter no grupo dos quatro primeiros sem depender de combinação de resultado.



Dentro de campo, o Fast terá o desfalque do zagueiro Thiago Brandão, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Pelo lado do São Raimundo, o técnico Alberone poderá contar com o reforço do meia Cristiano Natal, contratado no início desta semana e apto a estrear nesta quarta. Fora de campo, a preocupação fica por conta da rivalidade entre as torcidas organizadas dos dois clubes, que no duelo do primeiro turno protagonizaram cenas de guerra em frente ao estádio Ismael Benigno, a Colina.

Líder em campo

Com a bruxa solta pelos lados da Vila Municipal, Nacional e o xará borbense também se enfrentam na noite desta quarta-feira, na Colina, às 20h. Sem os atacantes Polaco, Careca e Rafael Barros, todos lesionados na última semana, o Leão defende a liderança do Estadual diante do lanterna e único time que ainda não conseguiu vencer dentro do certame. Para suprir os desfalques, a diretoria leonina anunciou dois reforços para o restante da competição. Trata-se do volante Leandro e do meia Jeferson, ambos com passagens pelo Atlético-AC, time comandado por Álvaro Migueis até o último mês.

Embalado

Embalado por duas vitórias consecutivas em que marcou cinco gols e não sofreu nenhum, o Princesa do Solimões recebe na tarde desta quarta-feira a visita do Manaus FC. Em duelo que será disputado no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (AM), às 15h30, os comandados do técnico Zé Marco podem até chegar à liderança caso vençam e Nacional e Fast percam seus jogos. Para o Gavião do Norte, um triunfo sobre o Tubarão pode significar a entrada no G-4.

Por André Tobias