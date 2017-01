São Raimundo busca novo técnico, Paulo Morgado é favorito

Sem conquistar títulos há 11 temporadas, a diretoria São Raimundo planeja o futuro do time para 2017. Ontem (27), o executivo de futebol Luiz Américo afirmou que está estudando o nome de três profissionais para assumir o comando técnico da equipe para a disputa do Campeonato Amazonense. Surgem como opções: Dirceu Mattos (ex-treinador de Londrina, Cascavel e Maringá), Gilmar (ex-jogador de ABC, entre 2000 a 2013) e o português Paulo Morgado, que coleciona passagens por Icasa-CE, Rio Negro, Fast, Nacional e Manaus FC. O dirigente garantiu que o martelo será batido em uma reunião agendada para a tarde de hoje (28) na sede social do clube.

Apesar de Morgado ter confirmado seu nome como treinador para a temporada, Américo disse que o português é apenas uma das opções. O cartola garantiu que o cargo ainda não tem dono. O desfecho ocorrerá após uma reunião com a presença de conselheiros deliberativos, diretores do clube e presidentes das principais torcidas organizadas do clube.

“O Dirceu Mattos foi convidado e depende dele. O Morgado está cotado, já que reside em Manaus e conhece o futebol local. O Gilmar também está em pauta e recebeu nosso convite. Não tem nada assinado, quem tem boca fala o que quer. Estes treinadores de fora estão em nossa pauta, até porque conhecem outros jogadores e podem indicar e facilitar a vinda de outros atletas de para cá. Os três nomes possuem pretensão salarial no mesmo nível. O técnico que garantir trabalhar com nossas limitações será o mais viável”, explicou o diretor executivo do Tufão da Colina.

O diretor de futebol Alberto Carlos, ex-jogador e ídolo das décadas de 1990 e 2000, garantiu que a diretoria trabalha com cautela e seriedade. Ele conta com o apoio do torcedor e afirma que a Colina ficará lotada em 2017.

“Já estamos trabalhando para ter uma temporada vencedora pela frente. Contamos com o nosso alçapão, o técnico que vier receberá o apoio de perto do torcedor”, frisou.

Jogadores

Luiz garantiu que o elenco contará com maior parte de jogadores locais e a espinha dorsal do time será constituída por atletas mais experiente de fora do Amazonas.

“Devemos inteirar o elenco com atletas do time juniores e jogadores locais que vão jogar a segundinha do amazonense, pois eles virão com ritmo de jogo e preparados fisicamente. Também estamos conversando com atletas do futebol do Nordeste, mas ainda é cedo para falar de nomes, não podemos melar nossas negociações”, disse o executivo.

Após o Torneio Início marcado para o dia 7 de março na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, a estreia oficial do Tufão da Colina na temporada será pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2017, no dia 18 de março, contra o Rio Negro, às 16h, em local a ser definido pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Com apenas o Campeonato Amazonense para disputar, o São Raimundo ainda não anunciou um nome sequer de jogador que fará parte do elenco em 2017.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO