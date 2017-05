São Paulo vence o Avaí e se reabilita no Brasileiro

O São Paulo ficou longe de mostrar o futebol convincente dos primeiros jogos da temporada, mas fez o dever de casa e reencontrou o caminho da vitória. Nesta segunda-feira (22), o time tricolor venceu o Avaí por 2 a 0, no Morumbi, no complemento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A princípio, o triunfo faz o clube ganhar pelo menos que momentaneamente um pouco de alívio para o jogo contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (27), após semanas tensas em virtude das três eliminações consecutivas (Copa do Brasil, Paulista e Sul-Americana).

Rogério Ceni, porém, terá que se preocupar em corrigir as falhas apresentadas. Mais uma vez, Cueva ficou aquém das suas exibições do início da temporada e, consequentemente, o time pouco criou. Substituído no segundo tempo, deixou o campo irritado.

No sistema defensivo, a equipe melhorou nas bolas aéreas, o que era uma crítica, mas cometeu novamente alguns erros e mostrou uma marcação frágil no meio de campo mesmo com as alterações feitas por Rogério Ceni em relação ao último jogo.

Contra o Avaí, o zagueiro Lugano foi escalado como titular no lugar de Maicon, que ficou no banco de reservas. Buffarini foi o lateral direito e Thiago Mendes voltou para a sua posição de origem. Assim, o jovem Éder Militão foi o preterido. Outro que ficou de fora foi João Schmitd – entrou na etapa complementar.

E a história do jogo poderia ser exatamente outra caso o time catarinense aproveitasse um vacilo de Rodrigo Caio. Aos 9min, o zagueiro furou dentro da grande área e o goleiro Renan Ribeiro saiu na hora para evitar o gol. O meia Marquinhos, ex-São Paulo, ainda ficou com a sobra e mandou por cima do travessão.

No minuto seguinte, a equipe tricolor abriu o placar. Cícero levantou na área, Marcinho ajeitou e Pratto bateu de primeira para abrir o placar. Com uma marcação avançada, o São Paulo criou oportunidades para aumentar com o próprio argentino e o peruano Cueva, mas não conseguiu.

No segundo tempo, o Avaí, que só se preocupava em marcar, saiu um pouco mais para o jogo e rodou a área são-paulina. O time, porém, demonstrou um fraco poder ofensivo.

A equipe do Morumbi ainda perdeu o volante Thiago Mendes, que saiu machucado e pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras.

Com espaços deixados pelo adversário, o Rogério Ceni colocou Luiz Araújo no lugar de Marcinho. Aos 45 minutos, o jogador revelado nas categorias de base do clube Luiz Araújo ficou com a sobra e marcou o segundo para fechar o placar e garantir a vitória.

