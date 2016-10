São Paulo vence Fluminense de virada e se afasta da zona de rebaixamento

O São Paulo conquistou na noite desta segunda-feira (17) uma de suas mais importantes vitórias no Campeonato Brasileiro. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, o time tricolor derrotou o Fluminense por 2 a 1, de virada.

O resultado colocou o São Paulo na 12ª colocação do torneio, com 39 pontos, quatro à frente da zona de rebaixamento. A última vitória da equipe fora de casa havia sido sobre o Santa Cruz, no dia 7 de agosto.

O Fluminense é o nono colocado, com 46 pontos.

O jogo

Os primeiros 30 minutos da partida tiveram muita correria e pouca criatividade. A defesa do São Paulo conseguia controlar os velozes Wellington e Marcos Junior, mas o time paulista era incapaz de construir um contra-ataque que incomodasse o Fluminense.

As coisas ficaram difíceis para os visitantes quando Wellington fez a grande jogada da noite. Ele arrancou com a bola do meio do campo, passou por vários adversários e foi derrubado na área pelo goleiro Denis. O pênalti foi marcado e Wellington o transformou em gol.

Sem conseguir elaborar uma única boa jogada ofensiva, o time paulista contou com a ajuda da defesa carioca oito minutos depois do gol. O zagueiro Gum entregou a bola de presente para Thiago Mendes, que tocou para Robson.

Em seguida, o meia deixou Cueva frente a frente com o goleiro Júlio César, mas o peruano chutou na trave.

Assim como no clássico contra o Santos, na rodada passada, mais uma vez o São Paulo sofria com a falta de pontaria de seus homens de frente.

Depois do intervalo, o Fluminense continuou melhor e quase ampliou o placar duas vezes, ambas em cobranças de faltas. Na primeira, Gustavo Scarpa mandou a bola no travessão. Na segunda, Marquinho exigiu uma boa defesa de Denis.

Com o passar do tempo, o São Paulo foi se lançando mais ao ataque, até que surgiu o empate, aos 26 minutos. Graças a uma outra falha da defesa carioca. Após um cruzamento de Chávez, Gum e Marquinho trombaram na área, a bola sobrou para Thiago Mendes e ele marcou com um chute que desviou em Gum antes de entrar.

Depois do empate, a partida mudou completamente. O São Paulo acelerou o ritmo e deixou o Fluminense perdido. Thiago Mendes quase fez seu segundo gol na noite -ele mandou a bola no travessão- e, aos 36, a virada chegou com um gol de cabeça de Rodrigo Caio, após cobrança de escanteio de Kelvin.

Abatido e com sua torcida muito irritada, o Fluminense não se encontrou mais em campo e não teve força para ameaçar a vitória são-paulina.

Fluminense

Júlio César; Wellington Silva (Igor Julião), Gum, Henrique e Giovanni; Pierre (Dougla), Cícero, Marcos Junior (Marquinho) e Gustavo Scarpa; Wellington e Richarlison. T.: Levir Culpi

São Paulo

Denis; Buffarini (Kelvin), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes e Wesley; Robson (David Neres), Cueva e Chávez (Pedro). T.: Ricardo Gomes

Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Árbitro: Nelson Nogueira Dias (PE)

Gols: Wellington, aos 30min do 1º tempo; Thiago Mendes, aos 26, e Rodrigo Caio, aos 36 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Wellington (F), Denis, Buffarini, Lugano e Maicon (S)

Público: 6.664

Renda: R$ 158.055,00

Por Folhapress