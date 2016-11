São Paulo perde para Chapecoense por 2 a 0

O São Paulo perdeu para a Chapecoense na Arená Condá, em Chapecó (SC), na noite deste domingo (20) por 2 a 0 e não conseguiu se livrar de vez do rebaixamento.

Com gols do lateral-esquerdo Dener Assunção e do atacante Tiaguinho, o time catarinense superou o adversário e chegou aos 52 pontos e à oitava posição na tabela. Com isso, fica a 3 pontos do Botafogo, último colocado na zona de classificação da Libertadores, e entra na briga por uma vaga no torneio.

Já o São Paulo segue com 46 pontos e na 13ª posição. Matematicamente, o time ainda tem alguma risco de ser rebaixado. Está a 7 pontos do Internacional, primeiro na zona de rebaixamento, que ainda tem 9 a disputar. Se tivessem vencido neste domingo, os paulistas garantiam a permanência na Série A.

Na prática, a colocação no meio da tabela já está praticamente sacramentada para o time comandado pelo técnico Ricardo Gomes. A derrota acabou também com as poucas esperanças que o time tinha de ir para a Copa Libertadores em 2017.

“Estou frustrado. Não conseguimos uma sequência no Brasileiro, depois de uma boa campanha na Libertadores. Acredito que a gente precisa refletir bastante para ter um 2017 muito melhor”, admitiu o zagueiro Rodrigo Caio antes da partida.

Jogo

Após abrir vantagem no primeiro tempo, a Chapecoense administrou o resultado contra os paulistas, que chegaram a ser dominados, mas também não tiveram qualidade técnica para reagir.

A partida até começou equilibrada, com o São Paulo investindo em chutes de longa distância.

Aos 39 min, no entanto, a situação mudou. Dener recebeu bola na entrada da área e abriu o placar para os donos da casa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Tiaguinho chutou forte, de fora da área, e ampliou o placar.

Aos 26 min do segundo tempo, o São Paulo perdeu sua melhor grande chance de gol na partida. Thiago Mendes cabeceou sozinho, a bola passou pelo goleiro, mas a zaga da Chapecoense afastou quase em cima da linha.

Depois do jogo no sul do país, o São Paulo enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, no domingo (27). Na última rodada, jogará contra o rebaixado Santa Cruz, no Pacaembu, no domingo (4).

Folhapress