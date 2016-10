São Paulo e Flamengo empatam sem gols no Morumbi

São Paulo e Flamengo empataram sem gols neste sábado (1º), no estádio do Morumbi pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time tricolor chegou a 35 pontos, mas caiu para a 13ª posição. Com 54 pontos, o Flamengo permanece na vice-liderança, empatado com o Palmeiras, que joga apenas na segunda-feira.

Os donos da casa começaram o jogo mostrando disposição em distanciar o time da zona de rebaixamento, com jogadores sempre presentes na zona de ataque.

O Flamengo, porém, cresceu ao longo da etapa, segurando a pressão do São Paulo com toque de bola na intermediária em direção ao ataque.

Dos dois lados, as equipes marcavam muito, mas tinham dificuldade em criar jogadas de perigo.

O jogo se concentrou no meio-campo, com jogadores se estranhando a todo momento e com faltas duras.

A melhor chance dos tricolores no primeiro tempo veio aos 35 min, com um chute forte de Rafael Vaz, que saiu à direita do goleiro Denis.

No segundo tempo, os times continuaram em ritmo parecido, mas com um São Paulo mais ofensivo.

O placar quase mudou duas vezes. Aos 32 minutos, Leandro Damião cabeceou com força, e Denis salvou a bola em cima da linha.

Logo depois, aos 38 min, a zaga do Flamengo errou e deixou Chávez livre de frente pro goleiro, mas o goleiro Muralha conseguiu salvar.

São Paulo

Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes (Michel Bastos), Wesley, Kelvin (Luiz Araújo) e Cueva; Chavez. T.: Ricardo Gomes

Flamengo

Alex Muralha; Rodinei, Rafael Vaz, Réver e Jorge; Willian Arão, Márcio Araújo, Gabriel (Fernandinho), Diego e Everton (Alan Patrick); Guerrero (Leandro Damião). T: Zé RicardoEstádio: Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Cartões amarelos: Cueva, Rodrigo Caio, Wesley, Bruno (S), Diego, Leandro Damião e Jorge (F)

Público: 29.813

Renda: R$ 808.393

Por Folhapress