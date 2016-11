São Paulo de Olivença decreta estado de emergência por desbarrancamento

O município de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), localizado na região do Alto Solimões, decretou situação de emergência. O motivo é a erosão do barranco às margens do rio.

A Defesa Civil do Amazonas informou que já está elaborando um plano de reabilitação do cenário de desastre.

“O desbarrancamento, que era iminente, está ocorrendo gradativamente no local e será necessária uma intervenção estrutural na área. A Defesa Civil do estado está elaborando um plano de trabalho, que prevê obras de retaludamento da encosta e instalação de estrutura de geocélulas, para a contenção da erosão fluvial. Medidas que devem ser executadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, com o apoio do Ministério da Integração Nacional”, enfatizou o secretário da Defesa Civil, coronel Fernando Pires Junior.

A área impactada neste momento, na orla da cidade é de 1.240 metros. O desbarrancamento, fenômeno natural da região pós-enchente e sequente vazante, afetou nesta fase 66 famílias, que foram atendidas pela Defesa Civil municipal. As pessoas prejudicadas foram abrigadas em casas de parentes.

Visita Técnica

Agentes da Defesa Civil do estado estivem na semana passada no município, em visita técnica, junto com o Ministério Público e a Vara Única de São Paulo de Olivença. Após análise, ficou constatada a necessidade de intervenção estrutural de contenção do desmoronamento, já que não é possível determinar a dimensão que a erosão vai tomar, por ocorrer de maneira gradual.

Com informações da assessoria