São Paulo anuncia contratação de Lucas Pratto

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (10), a contratação do atacante argentino Lucas Pratto. O jogador, que estava no Atlético-MG, assinou com o tricolor até 2021. Lucas Pratto tem 28 anos e passou por oito clubes antes de chegar ao São Paulo. O atacante, titular da seleção argentina, coleciona prêmios individuais.

A diretoria são paulina não poupou elogios ao novo reforço. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva revelou que há muito tenta trazer o atacante, mas que apenas agora teve a oportunidade.

– Estamos trazendo um dos melhores atacantes do continente, titular da Seleção Argentina e possivelmente uma figura de destaque na próxima Copa do Mundo. No passado, quando eu disse que faria o possível pra trazer reforços do nível do Pratto, meu desejo era exatamente ele, mas sabia que dentro de nossa responsabilidade precisaria de uma gestão que me desse essa condição. Conseguimos. É motivo de muita alegria e satisfação. Fizemos um investimento importante, mas planejado e só possível porque o São Paulo está conduzindo um programa de recuperação financeira. É a prova inconteste de que a Diretoria considera a saúde financeira um dos pilares para um futuro promissor, mas jamais deixará de lado o futebol – afirmou o presidente.

Lucas Pratto jogou pelo Atlético-MG por uma temporada. Revelado pelo Boca Juniors, o atacante já passou também pelo futebol europeu. No Brasil este é o segundo clube. Confira abaixo a ficha técnica do atleta.

Com informações da assessoria