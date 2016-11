‘São cinco jogos, nada está escrito’, diz Guerrero sobre título brasileiro

Guerrero não esconde o otimismo na conquista do título brasileiro pelo Flamengo. A desvantagem de cinco pontos para o líder Palmeiras (67 a 62) não intimida o peruano, que vive boa fase dentro das quatro linhas e funciona como um dos principais líderes do elenco nos bastidores.

Para o camisa 9, o Brasileirão está indefinido e deve parar na Gávea em caso de vitórias nos últimos cinco jogos.

“Os resultados dos últimos três jogos poderiam ter sido melhores, mas somos vice-líderes. São cinco jogos, nada está escrito e nem confirmado. O Flamengo tem uma chance enorme de ser campeão se vencer as cinco partidas”, afirmou.

A primeira delas será contra o Botafogo, sábado (5), às 17h (de Brasília), no Maracanã. Guerrero garantiu uma atuação agressiva do time rubro-negro e despreocupada com o Palmeiras, que joga apenas no domingo (6), contra o Internacional, em São Paulo.

“Vamos entrar pensando que podemos ser campeões. Precisamos dos três pontos. Entraremos com agressividade. Não pode ser diferente”, disse.

“Temos que pensar no que acontece no Flamengo. É certo que o resultado do Palmeiras é importante, mas não adianta se deixarmos de fazer a nossa parte. Jogaremos em nosso estádio e com a nossa torcida”, encerrou.

Por Folhapress