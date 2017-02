São Caetano e Rexona treinam antes da partida desta sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira

Com as estratégias montadas e a parte física e técnica afiadas, as equipes do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e Rexona-Sesc (RJ) finalizaram os treinos para a partida que acontece nesta sexta-feira (3), às 19h30, na Arena Amadeu Teixeira, localizada na Loris Cordovil. O evento recebe apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e a expectativa é que o público de logo mais supere as últimas competições na capital amazonense.

“Todos estão muitos empolgados em jogar em Manaus, pois a cidade criou uma identidade com a Superliga e, principalmente, estamos apostando que as pessoas vão vir prestigiar São Caetano e Rexona e confiamos até que supere o número de pessoas que foram conferir São Caetano e Dentil, bem como São Caetano e Nestlé, uma média de quatro mil por cada jogo. Convido todos a vir e fazer uma linda festa. Em contrapartida, prometemos um jogão”, disse o vice-presidente do São Caetano, Marcel Camilo.

Primeiras a entrar em quadra no treino desta sexta, as meninas do São Caetano adotaram a estratégia de arriscar mais no saque para evitar os erros cometidos na partida contra o Vôlei/Nestlé no início do mês de janeiro, em Manaus.

“É mais uma pedreira que vamos enfrentar. Vamos tentar sacar bem, defender bem e bloquear bem. Não vai ter estratégia específica. Temos que fazer um jogo bom. A gente está ajustando bastante o saque, que tivemos um problema no jogo passado, que o ginásio é grande e a gente perde um pouco da referência. Estamos trabalhando em cima disso. A equipe deles é forte e vamos lutar para sair com a vitória”, afirmou a ponteira Nicole.

A força no saque vai ser a principal jogada das anfitriãs. Atrapalhar o jogo do rival carioca é a principal “arma” do time paulistano para devolver a derrota sofrida por 3 sets a 0, quando elas enfrentaram o time de Bernardinho no primeiro turno, no RJ.

“Hoje vamos usar o saque para evitar as bolas rápidas, para poder nosso bloqueio funcionar bem e a gente sair no contra-ataque. Nossa expectativa de jogar aqui sempre é boa e sempre pegamos adversários difíceis”, contou a central do time do ABC Paulista, Andressa.

Rexona

Avassalador na disputa com 15 jogos e apenas um resultado negativo e líder isolado com 43 pontos, o Rexona vai para o jogo com o franco favoritismo. Sem a líbero Fabí, o treinador Bernardinho vai contar com a jovem Vitória.

“Estamos sem Fabí que se machucou sério. Estamos preparados, concentrados e esperamos fazer um jogo que vai ser difícil para nós”, comentou o treinador, Bernardinho.

Ingressos

O ingresso para São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ) tem valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

A venda no único ponto físico, na Arena Amadeu Teixeira, segue de 9h às 20h30 nesta sexta. O público ainda tem a opção de realizar a compra também pelo site http://www.guicheweb.com.br/. Os bilhetes poderão ser adquiridos no dinheiro ou cartão de crédito.

Ingressos/ Valores

Arquibancadas Superior

Preço único de R$30

Arquibancada Inferior

Preço único de R$50

Entradas VIP (cadeira)

Valor: R$100

Com informações da assessoria