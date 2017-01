São Caetano e Osasco se enfrentam em Manaus

São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e Vôlei Nestlé (Osasco/SP) se enfrentam neste sábado (7), às 20h, na Arena Amadeu Teixeira, em partida válida pela primeira rodada do returno da Superliga Feminina de Vôlei. Antes do duelo, as jogadoras treinaram na manhã e tarde de ontem, no local do jogo, e atraíram muitos fãs amazonenses.

Uma das mais assediadas foi a levantadora Dani Lins, que completou 32 anos na quinta-feira (5) e recebeu as felicitações dos torcedores. Como forma de agradecimento pelo carinho recebido, a jogadora afirmou que o Vôlei Nestlé estará focado para vencer a primeira partida de 2017.

“Foi muito gostoso chegar em Manaus e ter esta recepção. Essa é a primeira vez que venho nesta cidade e estou surpresa com o carinho dos torcedores. O presente (de aniversário), se Deus quiser, será com a comemoração da vitória. É bom também incentivar cada vez mais a prática esportiva. Acho que todos os clubes deveriam ter uma rodada fora da sua cidade para expandir a modalidade para outros lugares do país”,

afirmou a jogadora.

Campeã olímpica em Londres-2012, Tandara também foi simpática com os amazonenses e destacou que, após um período de férias, a equipe está 100% para a primeira disputa da temporada 2017. “Terminamos 2016 muito bem e depois do descanso o time não tem nenhuma lesão, estamos com a equipe completa. Estou gostando da experiência no Amazonas e no primeiro treino já pudemos sentir o calor que vamos ter pela frente. Espero que tenha bastante gente no ginásio e que possamos fazer nosso trabalho muito bem feito”, ressaltou.

Fã atrás de selfies

O universitário Frances Oliveira, 20, é jogador de vôlei e atua como líbero. Por conta da posição, é um fã declarado de Camila Brait, do time de Osasco. Ele foi recepcionar a equipe, na noite de quinta-feira, no aeroporto, e ontem esteve na Arena Amadeu Teixeira para acompanhar o treino. E o que mais desejou, o jovem conseguiu: tirou uma selfie com a “musa” Camila Brait.

“Ter a Superliga aqui é uma oportunidade e estou muito mais feliz em estar vivendo isso. É um sonho”, disse Frances.

São Caetano

Recebido sem tanta festa, o elenco do São Caetano, que é mandante do jogo, diz levar vantagem por já conhecer as características da quadra e o clima da capital. Isso porque, o time esteve em Manaus em novembro, quando jogou contra o Praia Clube. Para a partida deste sábado, o time do ABC paulista está com duas jogadoras lesionadas.

“A gente está com uma boa expectativa, pois terminamos o turno em uma crescente e dos três últimos jogos ganhamos dois, fizemos um jogo fora contra Brasília e conseguimos um ponto muito importante fora de casa. Logicamente que depois do Ano-Novo e Natal tem uma quebrada, é natural, e aí a gente possibilita uma folga maior para as meninas e o mais importante agora será retomar a parte física, mas a gente sabe que com o Vôlei Nestlé aconteceu a mesma coisa e esperamos fazer um grande jogo.

Temos a Paula e a Nikolle que estão com uma lesão e precisam se recuperar. A Nikolle, provavelmente, participa desta partida e a Paula ainda vai precisar de recuperação”, destacou o técnico Hairton Cabral.