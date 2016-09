Santos vence reservas do Internacional, mas sofre gol em casa

Com gols de Copete e Rodrigão, o Santos venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Com o resultado, a equipe paulista joga por um empate na partida de volta, marcado para o dia 19 de outubro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o time gaúcho precisa vencer por 1 a 0 para avançar na competição. Caso o clube colorado vença com o mesmo placar desta quarta-feira, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.

Apesar da vitória, o resultado desagradou o Santos, que enfrentou um adversário desfalcado. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Celso Roth poupou vários jogadores que vinham sendo utilizados como titulares, casos de Alex, Aylon, Sasha, Paulão, William e Gustavo Ferrareis.

Já o Santos não contou com Gustavo Henrique, Ricardo Oliveira e Vitor Bueno, lesionados, além de Jean Mota, que já atuou pelo Fortaleza e poderia atuar na vaga do meio-campista.

No primeiro tempo, o Santos não conseguiu se encontrar na partida e foi ameaçado duas vezes. Na primeira, Nico Lopez ganhou a disputa com a defesa santista e tentou colocar no canto, mas mandou para fora. A outra chance foi com Valdívia, que bateu de fora da área e assustou Vanderlei.

Na etapa complementar, o Santos voltou melhor e marcou dois gols em dez minutos. Aos 3 minutos, Zeca cruzou da esquerda e Copete desviou para o gol. Sete minutos depois, após linda troca de passes, Victor Ferraz cruzou do lado direito e Rodrigão ampliou.

O Inter diminuiu com um belo gol de Seijas, aos 26 minutos.

O Santos pressionou em busca do terceiro gol, mas não conseguiu ampliar o marcador.

Santos

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Thiago Maia (Rafael Longuine), Renato, Lucas Lima e Vecchio (Paulinho); Copete e Rodrigão (Joel). T.: Dorival Júnior

Internacional

Danilo Fernandes; Fabinho, Eduardo, Ernando e Artur; Fernando Henrique, Eduardo Henrique, Valdívia e Seijas (Ceará); Marquinhos (Vitinho) e Nico López (Rodrigo Dourado). T.: Celso Roth

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Copete, aos 3, Rodrigão, aos 10, e Seijas, aos 26 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Paulinho (S), Artur e Fernando Bob (I)

Público: 6.592

Renda: R$ 239.880,00

Por Folhapress