Santos vence Atlético-PR e se mantém no G4 do Brasileirão

O Santos venceu o Atlético-PR por 2 a 0 em partida na 28º rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A vitória vem após a derrota para o Sport, do Recife, na rodada passada.

O Santos tem agora 48 pontos e se mantém na quarta posição. Já o Atlético-PR manteve os 42 pontos com que entrou na partida e segue na sexta posição.

A primeira chance de gol na partida foi da equipe paranaense. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Otávio aproveitou a sobra da zaga do Santos e arriscou um chute de longe, que Vanderlei espalmou por cima do travessão.

O primeiro gol do Santos saiu aos 28 minutos, do pênalti marcado por Weverton no meia Vecchio. A cobrança certeira foi de Ricardo Oliveira, no canto esquerdo.

O fim do primeiro tempo teve muita chuva e cartão amarelo para Weverton, por reclamação, que fica de fora do próximo jogo. Apesar de mais ofensivo, o Atlético-PR teve dificuldade para finalizar com sucesso durante todo o jogo.

O segundo tempo começou mais movimentado. Logo nos primeiros minutos, Hernani cobrou falta para o Atlético-PR que foi direto para o travessão, assustando o goleiro santista. No contra-ataque, o peixe foi para cima com Thiago Maia. O chute foi rebatido por Weverton.

Aos 33 minutos do segundo tempo veio o segundo gol do Santos com Paulinho, que entrou aos 29 minutos para substituir Copete. O jogador mandou a bola, de cabeça, para o lado esquerdo do gol e ampliou a vantagem para o time santista, assegurando a vitória.

Santos

Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vecchio (Jean Mota); Copete (Paulinho) e Ricardo Oliveira (Yuri). T.: Dorival Junior

Atlético-PR

Weverton; Rafael Galhardo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Lucho González (Luan) e Rossetto; Lucas Fernandes (Marcos Guilherme) e Pablo. T.: Paulo Autuori

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Péricles Bassols (PE)

Gols: Ricardo Oliveira, aos 30 min do 1º tempo; Paulinho, aos 37 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Lucas Lima, David Braz (S) e Weverton (A)

Público: 5.764

Renda: R$ 173.620,00

Por Folhapress