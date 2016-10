Santos tenta volta de Robinho para 2017

Santos e Robinho voltaram a conversar sobre um possível retorno do atacante ao clube em 2017. Mas o que mudou de janeiro para cá, já que o ídolo santista recusou o retorno ao clube paulista no início do ano e fechou com o Atlético-MG?

O fator principal é que o Santos agora está confiante que voltará a disputar a Copa Libertadores da América e, por isso, pretende investir um pouco mais do que nesta temporada para reforçar o elenco. E Robinho é o primeiro nome da lista de reforços.

Vale ressaltar que o Santos, diferentemente do início do ano, tem dinheiro em caixa. O clube paulista está recebendo uma bolada referente à saída de Gabigol para a Internazionale, da Itália. O clube vendeu Gabriel por 29,5 milhões de euros (R$ 108 milhões) e ficou com cerca de 18 milhões de euros (R$ 64 milhões).

Além disso, o Santos está esperançoso em relação ao retorno de Robinho, pois descobriu que a parceria do jogador com a Dry World não deu certo. A empresa de material esportivo pagaria a maior parte do salário do atleta, mas atrasou o pagamento logo no início do ano e, ainda no primeiro semestre, parou de pagar totalmente.

Robinho ficou com o ordenado atrasado, mas o Atlético-MG pagou a parte da Dry World e colocou o salário do atacante em dia. O clube mineiro foi obrigado a pagar o salário integral de Robinho, já que o acordo do jogador foi assinado diretamente com a equipe.

O Atlético-MG não esconde que pretende negociar uma de suas estrelas para aliviar a folha de pagamento. O clube esperava que isso ocorresse com o atacante Lucas Pratto no meio do ano, mas não aconteceu. Vale lembrar que Robinho tem um dos maiores salários do elenco.

O QUE DIFICULTA HOJE

Em contrapartida, o Santos não terá vida fácil para tirar Robinho do Atlético-MG. O clube mineiro não libera seus atletas sem o pagamento de multa rescisória. O meia Dátolo, por exemplo, não foi liberado sem o pagamento de multa e cumpre seu contrato até o fim deste ano, mesmo quase não sendo utilizado pelo técnico Marcelo Oliveira. Desta forma, o alvinegro praiano terá que recompensar o Atlético-MG financeiramente, pois Robinho tem contrato até dezembro de 2017.

O Santos está mais do que decidido que fará de tudo para trazer Robinho. No entanto, o clube ainda não fez nenhuma proposta pelo jogador. A cúpula santista alega ter ótimo relacionamento com a diretoria do Atlético-MG para fazer uma oferta pelo atacante em breve. No Atlético-MG, dirigentes alegam que nenhum jogador é inegociável.

Amigos próximos a Robinho divergem sobre o futuro do atleta. Enquanto alguns alegam que ele está muito adaptado a Belo Horizonte e pretende até renovar seu contrato, outros dizem que o jogador está empenhado em voltar as suas origens e encerrar a carreira no clube que o revelou para o futebol.

Aos 32 anos, Robinho já teve três passagens pelo Santos. Já defendeu também Real Madrid, Manchester City, Milan e Guangzhou Evergrande (China).

Folhapress