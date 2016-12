Santos oferece Rodrigão e R$ 16 mi para superar Flamengo e trazer Marinho

O Santos está inclinado a abrir os cofres para contratar o atacante Marinho, do Vitória. A reportagem apurou que a diretoria santista pretende utilizar a verba de cerca de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões), que seria investida em Berrío e Guerra, do Atlético Nacional, da Colômbia, para contratar o atacante do time baiano.

A cúpula alvinegra alega que não pode errar em relação as contratações, e acredita que Marinho ‘vingaria’ mais rápido no clube em relação a dupla do time colombiano.

Além disso, o técnico Dorival Júnior pede um atacante veloz e que atue pelos lados do campo. Mais um ponto para o atacante do Vitória neste caso.

Determinado na contratação de Marinho, o Santos ainda topa envolver o atacante Rodrigão no negócio. O centroavante está na mira do técnico Argel para a próxima temporada. A diretoria santista acredita que os US$ 5 milhões e mais o jogador serão suficientes para que o clube vença a concorrência do Flamengo.

A multa rescisória de Marinho no Vitória está avaliada em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 17 milhões). Neste caso, o Santos ficaria com os direitos federativos e mais 50% dos direitos econômicos do atleta, que pertencem ao Vitória. Mas o clube paulista quer uma fatia maior. O restante dos direitos está dividido entre o Cruzeiro (30%) e a JMB, empresa que agencia a carreira do atacante (20%).

Desta forma, o Santos mantém negociações com Vitória e com os representantes de Marinho.

A liberação de Rodrigão também não seria problema. Reserva do Santos, o atacante disputou 19 partidas com a camisa alvinegra na temporada 2016, sendo 15 pelo Campeonato Brasileiro. No total, marcou quatro gols.

O meia Serginho, que atuou no Vitória por empréstimo no Brasileirão deste ano, também pode ser envolvido no negócio, caso o clube baiano tenha interesse em manter o atleta.

Oficialmente, o Santos já fechou três contratações para a próxima temporada. Tratam-se do zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, do atacante Vladimir Hernandez, do Junior Barranquilla, da Colômbia, e do lateral ambidestro Matheus Ribeiro, do Atlético-GO.

Samir Carvalho

Folhapress