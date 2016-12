Santos já definiu 7 atletas que podem ser emprestados para a Chapecoense

O Santos ainda não entrou em contato com a Chapecoense para falar sobre futuras parcerias em respeito ao luto do clube após o trágico acidente aéreo que fez 71 vítimas. No entanto, a reportagem apurou que, internamente, o clube paulista já definiu a lista de atletas que podem ser emprestados a Chape na próxima temporada.

São sete jogadores no total, todos que foram emprestados a outros clubes neste ano e que retornam ao Santos em 2017. Cinco deles já voltam ao alvinegro praiano em janeiro -Thiago Ribeiro (Bahia), Lucas Crispim (Atlético-GO), Lucas Otávio (Paraná), Serginho (Vitória) e Pedro Castro (Botafogo-PB).

Já o zagueiro Paulo Ricardo, que está no Sion, da Suíça, retorna em julho, enquanto o meia Marquinhos, emprestado ao Audax e repassado ao Oeste, volta depois do término do Campeonato Paulista de 2017.

O Santos já prometeu que não cobrará pelo empréstimo e ainda bancará integralmente o salário de cada atleta, caso a Chapecoense tenha interesse em algum jogador da lista que será colocada à disposição do clube de Santa Catarina.

Thiago Ribeiro é o único nome da lista santista que dificilmente chegará a um acordo com a Chapecoense. Isso porque o atleta tem salário de quase R$ 300 mil, e o próprio Santos tem interesse em se livrar do jogador. Desta forma, o atacante terá que reduzir em mais da metade o seu ordenado para ser emprestado a Chape.

Veja a situação atual de cada um deles:

Thiago Ribeiro

O atacante é o jogador mais caro entre os emprestados do Santos, pois possui salário acima de R$ 200 mil. Dorival Júnior precisa de atletas com as suas características, mas a diretoria santista está empenhada em se livrar do jogador. Ele está emprestado ao Bahia, mas foi afastado e não atua desde julho.

Serginho

O meia foi titular no início deste ano com Dorival Júnior, mas perdeu a posição para Vitor Bueno. O treinador considera Serginho lento e acredita que o time fica mais vulnerável na marcação com ele em campo. Por conta disso, ele foi emprestado ao Vitória. Foi titular com Vágner Mancini, mas virou reserva com Argel. No Santos, ele será testado no início do ano, principalmente no Campeonato Paulista.

Lucas Crispim

O atacante, que havia sido emprestado ao Joinville no ano passado, está emprestado ao Atlético-GO, líder da Série B e já garantido na Série A do Brasileiro de 2017. No entanto, ele não é titular da equipe e só participou de cinco jogos da campanha do time goiano. O Santos precisa de atletas de velocidade, que atue pelos lados, mas Crispim já foi reprovado por Dorival Júnior neste ano. Se ficar, deve ser aproveitado no time B ou passar por testes no Campeonato Paulista.

Lucas Otávio

O volante é reserva no Paraná e perdeu espaço após a saída do técnico Claudinei Oliveira, que o conhecia do Santos e, por isso, pediu a sua contratação. O volante não caiu nas graças de Dorival Júnior. O treinador, aliás, acredita que ajustou o meio-campo do Santos ao sacar Lucas Otávio e promover Thiago Maia em sua chegada ao clube no ano passado. Será avaliado, mas terá que brilhar para permanecer na Vila Belmiro.

Marquinhos

O meia foi considerado um fiasco com a camisa do Santos, mas sempre rende sob o comando de Fernando Diniz. Marquinhos é um dos poucos jogadores que se destaca na campanha do Oeste para permanecer na Série B. Mas este só volta após o Paulistão. Ele defenderá o Audax.

Paulo Ricardo

O zagueiro Paulo Ricardo está emprestado ao Sion, da Suiça, e ainda briga por espaço na equipe principal. No Santos, ele foi improvisado para atuar como volante por Dorival Júnior, mas entrou na “lista negra” do técnico após falhar em um clássico decisivo contra o Palmeiras. Este dificilmente terá chances enquanto Dorival estiver no Santos.

Pedro Castro

O meia Pedro Castro foi o principal destaque do Botafogo-PB na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, além de fazer boas atuações na Copa do Brasil. Marcou seis gols pelo clube paraibano e só não atuou em dois jogos da Série C. Pedro Castro deve ser avaliado, mas terá que se destacar para ficar no time principal.

Samir Carvalho

Folhapress