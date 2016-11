Santos é multado e tem presidente suspenso por protesto contra a CBF

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não aprovou o protesto do Santos contra a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) há duas semanas, quando a equipe entrou em campo com uma frase estampada na camisa, reclamando da alteração ‘em cima da hora’ de dia e horário de sua partida contra a Ponte Preta. Nesta sexta-feira (18), a entidade resolveu multar o vice-líder ,da competição com uma multa de R$ 3 mil, além de suspender o presidente, Modesto Roma Júnior, por 15 dias.

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos se irritou com a CBF por mudar o horário da partida, que estava marcada para o sábado à noite e foi reagendado para o domingo, às 11h. A camisa tinha as palavras ‘faltou respeito’ acima do número. O clube até ameaçou não entrar em campo, mas decidiu disputar o jogo.

A mudança ocorreu a pedido da Polícia Militar para evitar um encontro entre as torcidas de Campinas, já que no sábado à noite o Guarani decidia a Série C. O Santos não questionou o mérito da decisão, mas ressaltou, na época, que a informação era conhecida desde 23 de outubro e a alteração foi comunicada à equipe somente na sexta-feira à noite.

Folhapress