Santos cogita Alex e Tiago Heleno para substituir Gustavo Henrique

O Santos mudou os planos em relação a contratações após a lesão ligamentar no joelho esquerdo de Gustavo Henrique. O clube não buscava zagueiros no mercado, mas pretende iniciar 2017 com um reforço experiente para o setor, já que o seu principal titular da defesa deve ficar longe dos gramados por cerca de seis meses.

O zagueiro Alex, campeão brasileiro pelo clube em 2002 e que, inclusive, realiza fisioterapia no CT Rei Pelé, voltou a ser uma opção para a zaga. No entanto, a reportagem apurou que a diretoria santista tem outra preferência -o zagueiro Thiago Heleno, do Atlético-PR.

O defensor tem contrato com o clube paranaense até dezembro deste ano e pertence ao Deportivo Maldonado.

Thiago Heleno já foi uma das opções do Santos para a zaga no início deste ano, mas o clube paulista perdeu o jogador para o Atlético-PR. A negociação é considerada difícil, pois o zagueiro ganhou status de ídolo da torcida no clube paranaense.

Há duas rodadas no Brasileiro, Thiago Heleno marcou dois gols na vitória sobre a Ponte Preta e foi ovacionado pela torcida, que pediu para o zagueiro ficar no clube em 2017.

Caso não consiga a contratação de Thiago Heleno, o clube paulista deve investir em Alex. Valores financeiros e um problema no joelho fizeram o Santos recuar na contratação do ex-zagueiro do Milan. A diretoria santista monitora a situação clinica e física do jogador com informações do departamento médico do clube.

“É um desejo do torcedor ter o ídolo de volta. Conheci agora, fazendo tratamento. Isso deixa para a comissão técnica. Gosto do futebol dele, desde os tempos de Santos e passagem na Europa. Mas deixo para diretoria, que pode contar com o Alex na próxima temporada”, afirmou David Braz, um dos líderes do elenco.

Além de Braz, o técnico Dorival Júnior conta com Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera para o setor. Este último foi contratado sem o aval do treinador e sequer foi relacionado para uma partida do Santos na temporada.

Por Folhapress