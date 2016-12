Santos aguarda jogo beneficente na Vila para se reunir com Robinho

O Santos continua focado na contratação do atacante Robinho para a próxima temporada. A reportagem apurou que o clube só aguardava a decisão da Copa do Brasil, disputada por Atlético-MG e Grêmio, para agendar uma reunião com o ex-camisa 7 do clube.

O encontro deve ocorrer nesta semana. O clube alvinegro espera que Robinho vá a Santos para participar de um jogo beneficente entre os times santistas de 1995 e 2002, nesta quinta (15), na Vila Belmiro, para conversar com o jogador.

O Santos já negociava o retorno de Robinho com os seus representantes no início do mês passado. Mas a diretoria santista acredita que uma conversa com o próprio jogador deve facilitar as negociações. O clube, inclusive, já prometeu quitar a dívida que possui com Robinho.

O clube paulista deve R$ 2 milhões a Robinho e promete pagar a dívida imediatamente caso o jogador acerte seu retorno. O acordo para o pagamento já foi combinado entre o presidente Modesto Roma e os representantes do atleta.

A dívida de Robinho com o Santos faz parte da “herança” deixada pelo ex-presidente do clube, Odílio Rodrigues. No entanto, Modesto Roma não pagou a dívida pois o ídolo santista deixou o clube para jogar na China em 2015, e o mandatário priorizou pagar os atrasados com os atletas do elenco santista.

Robinho é considerado a “cereja do bolo” para a disputa da próxima temporada. O clube já negocia, inclusive, os valores salariais com o jogador e espera que o atleta consiga sua liberação com o Atlético-MG. O contrato entre o atacante e o time mineiro termina somente em dezembro de 2017.

O Santos iniciou as conversas para contratar Robinho após descobrir que a parceria do jogador com a Dry World não deu certo. A empresa de material esportivo pagaria a maior parte do salário do atleta no Galo, mas atrasou o pagamento logo no início do ano e, ainda no primeiro semestre, parou de pagar totalmente.

Robinho ficou com o ordenado atrasado, mas o Atlético-MG pagou a parte da Dry World e colocou o salário do atacante em dia. O clube mineiro foi obrigado a pagar o salário integral de Robinho, já que o acordo do jogador foi assinado diretamente com o Galo.

Além disso, o Atlético-MG não esconde que pretende negociar uma de suas estrelas para aliviar a folha de pagamento. O clube esperava que isso ocorresse com o atacante Lucas Pratto no meio do ano, mas não aconteceu. Vale lembrar que Robinho tem um dos maiores salários do elenco.

Aos 32 anos, Robinho já teve três passagens pelo Santos. Já defendeu também Real Madrid, Manchester City, Milan e Guangzhou Evergrande (China).

Samir Carvalho

FolhaPress