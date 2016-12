Santa Casa recebe novo mutirão de limpeza

Pela segunda vez, este ano, a Associação de Cultura do Amazonas (Aceam), com apoio de militares e civis, realizou um mutirão de limpeza na Santa Casa de Misericórdia de Manaus, situada no Centro Histórico da capital, neste sábado (17).

A ação contou com o apoio de ex-funcionários, artistas, militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, além de órgãos municipais como Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulps) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com a presidente da Aceam, a artista plástica Rosa dos Anjos, a ação é para chamar a atenção das autoridades para que recuperem e salvem o que sobrou da Santa Casa.

“A expectativa é que alguém tome uma atitude para dar o início na restauração da Santa Casa, não podemos cruzar os braços e deixar que esse monumento tão importante seja destruído. Esse prédio fica ao lado de um dos símbolos do Amazonas que é o teatro. Além disso, as pessoas têm medo de passar por aqui durante a noite, pois o local é escuro e muitas das vezes está sendo usado como moradia para moradores de ruas e para outras coisas ilícitas”, disse a artista plástica.

Rosa ainda informou que a Aceam tem o desejo de transformar a Santa Casa em um espaço cultural.

Primeira limpeza

Segundo a artista plástica, a primeira limpeza, ocorrida no dia 19 de novembro, foi fundamental para dar uma “nova cara” ao local, porém, ainda há muito trabalho pela frente.

“A primeira limpeza teve um bom resultado, pois podemos ver que sociedade começou a olhar com mais atenção para a Santa Casa. Entretendo, ainda temos muito trabalho, o prédio é enorme tem vários compartimentos e todos estão tomados de entulhos. Vamos realizar outra mobilização em janeiro de 2017, e vamos convidar o prefeito da cidade e o governador para se fazerem presentes”, concluiu.

