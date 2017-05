Santa Casa pode virar centro de reabilitação

Os gestores judiciais da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, localizada na rua 10 de Julho, bairro Centro, Zona Sul da capital, ingressaram com novo pedido de desapropriação do prédio, de 119 anos de idade, visando estancar o processo de deterioração pelo qual passa a unidade de saúde desde o fechamento das portas, há mais de uma década. O pedido foi protocolado na Casa Civil, do Governo do Amazonas, no último dia 17 de maio.

Assinado pelos interventores Tiago Queiroz e Claudivan Ozório, o documento solicita ao governador interino, David Almeida (PSD), além da desapropriação, a instalação de um Centro Especializado em Reabilitação (CER), que atenderia pessoas com deficiência intelectual ou física, seja auditiva, motora ou visual.

A intenção é juntar uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros.

“O pedido que acabamos de formular é mais consistente do que o apresentado em 2014, pois contempla não só desapropriação em si, como também um projeto de reforma do prédio para que dê lugar a um CER. Algo assim ainda não existe no Amazonas, apesar de já ser realidade em vários outros Estados da federação”, disse Ozório.

A intenção dos gestores é conseguir um encontro com David Almeida até a próxima semana para discutir o assunto. A desapropriação chegou a ser assinada em 2014, pelo então governador José Melo (Pros), porém foi revogada pouco tempo antes de ele sair do cargo.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Com informações da assessoria