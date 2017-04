Samu e maternidade funcionarão no Dia do Trabalhador

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que terá alteração no funcionamento dos serviços em suas unidades em função do feriado desta segunda-feira (1º de maio), Dia do Trabalhador.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, Laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial não terão atividades nesta segunda-feira, retornando na terça-feira, 2 de maio.

A Maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, n°1335, bairro Compensa I, Zona Oeste, mantém funcionamento 24 horas no período. O Samu também irá manter o plantão 24h, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

