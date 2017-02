Sambódromo vai contar com equipe multidisciplinar da Susam

A Gerência de Assistência Domiciliar e Programas Comunitários da Secretaria de Estado de Saúde (GADPC-SUSAM) terá uma equipe multidisciplinar de plantão no “Desfile das Escolas de Samba de Manaus 2017”, no Centro de Convenções (Sambódromo), que será realizado nesta sexta-feira (24) e sábado (25).

Em cada um dos dois dias de desfiles, a equipe da Susam formada por 22 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, agentes administrativos e motoristas estarão a postos para prestar os primeiros atendimentos médicos em qualquer eventualidade que possa ocorrer no local.

Na sexta, 24, a equipe começa a trabalhar no Sambódromo a partir das 18h. No sábado, 25, os profissionais começam atender às 16h.

Sob a coordenação de Paulo Viana, a estrutura do serviço de Pronto Atendimento da Susam começou a ser montada no Sambódromo ainda na manhã desta quinta-feira, 23.

Há 15 anos na equipe da Susam que atua no Sambódromo, a enfermeira Fátima Alves conta que o aprimoramento das medidas de segurança adotadas ao longo dos anos contribuiu para a redução do número de atendimentos médicos.

“Antes, ainda se permitia a venda de bebidas alcoólicas em garrafas e churrascos em espeto, objetos que acabavam se transformando em armas. Hoje, isso não é mais permitido e o policiamento no local foi reforçado, o que ajuda em um número menor de ocorrências”, comenta Fátima.

Segundo a enfermeira, o coma alcoólico responde pela maioria dos casos atendidos pela equipe da Susam nos dois dias de festa. “Muitos brincantes acabam exagerando na bebida. Então, orientamos que as pessoas bebam com moderação, se alimentem direito, e aproveitem a festa com saúde”, aconselha Fátima.

Com informações da assessoria