Sambista Arlindo Cruz sofre AVC

O sambista Arlindo Cruz foi internado, no fim da tarde desta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) em sua casa. Ele se preparava para embarcar para São Paulo, por conta de um show ao lado do filho, Arlindinho, em Osasco, nesta noite.

O artista foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi diagnosticado o AVC. Ele tomou remédios para a pressão e acaba de ser transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio.

Seu perfil oficial no Twitter postou a hashtag #ForçaArlindoCruz, logo após a notícia se espalhar. O artista tem viajado o país ao lado do filho, no projeto “Pagode 2 Arlindos”, em que eles se apresentam juntos.

Ainda não há informações sobre a gravidade do estado de saúde do sambista.