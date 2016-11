Samba na Praia inaugura neste sábado em flutuante no Tarumã

Com inspiração nos grandes Days Club do Brasil e mundo, onde a beleza natural do local é o grande diferencial, inaugura neste sábado (5), a partir das 16h, o Samba na Praia, na área externa do Flutuante Sun Paradise, na praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Elementos como o sol, a praia e também o ambiente natural da região amazônica serão as inspirações para as bandas D’Samba e Freelancer, destaques no samba e pagode em Manaus, animarem o público presente.

A entrada custa R$ 10.

O acesso à praia Dourada é pela avenida do Turismo e mais informações sobre a programação podem ser acessadas nas redes sociais do Sun Paradise, no Instagram e Facebook.

O flutuante inicia suas atividades, todos os dias, às 9h, com estrutura para atendimento de almoço com cardápio regional, lanches variados e diversos tipos de bebidas.

Com informações da assessoria