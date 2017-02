‘Samba em Família’ lança 4º CD com feijoada e mistura de ritmos neste sábado

No próximo sábado (11), a partir do meio-dia, integrantes do grupo ‘Samba em Família’ promovem o lançamento do quarto CD do grupo com uma feijoada, que será realizada na rua Tancredo Neves, casa 30-A, parque residencial Eduardo Gomes, bairro Hileia, Zona Centro-Oeste de Manaus. O novo trabalho contém 11 músicas autorais, além da marchinha criada especialmente para a ‘Banda do Alho’ de 2017.

O bloco de carnaval é realizado na comunidade e originou o grupo musical. Criado há quatro anos, o ‘Samba em Família’ é composto por nove integrantes, são eles: Ney Olímpio, Ivan Olímpio, Dalton Santa Ana, Carmen Záu, Racy Almeida, Adal Timão, Antônio Rosa, Dair Cristovão e Amarildo Assis.

De acordo com Ney Olímpio, 60, o grupo musical foi criado com o objetivo de arrecadar verbas para manter o bloco de carnaval na comunidade.

“De dois em dois meses realizamos esse tipo de evento para angariar fundos para realizarmos a banda de rua. O objetivo é promover uma brincadeira com toda a comunidade. Todos os anos temos a participação das famílias, os pais trazem os filhos fantasiados e todos se divertem”, informou.

A ‘Banda do Alho’ será realizada no próximo dia 26, no domingo de carnaval. Os idealizadores, que têm entre 40 a 60 anos, se orgulham de promoverem essa atividade. Além do compromisso musical, os integrantes exercem outras profissões.

“Somos um grupo que amamos a música e todos somos profissionais liberais. No nosso meio temos advogados, dentistas, engenheiros e etc. O nome do grupo retrata nosso vínculo, somos uma grande família”, ressaltou Ney.

Em 2013, a banda ficou em segundo lugar em concurso de marchinhas, promovido por um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus.

“O bloco de rua será uma mistura de marchinhas de ruas e vários outros gêneros musicais. Não vai faltar o samba de raiz. O nosso propósito é proporcionar muita diversão e alcançar todos os públicos”, relatou.

Para os interessados em participar e colaborar com o evento, o valor da feijoada será de R$ 25. Também estarão à venda camisas personalizadas do bloco de rua e o CD do ‘Samba em Família’.

