Samba de quintal comemora 1º aniversário com feijoada e som ao vivo

Com uma proposta de trazer o autêntico samba para as rodas da capital amazonense, o Samba de Quintal nasceu em 2016 unindo amigos e amantes do samba e pagode. O grupo que surgiu no Quintal da Mildes, comemora um ano de existência com uma feijoada neste sábado (25), a partir das 12h, na rua Tapajós, 17ª, Centro, próximo à clínica Santa Júlia.

Atualmente, o grupo é composto por cinco integrantes, sendo eles: Ângelo Albuquerque (violão), Vasques (voz e cavaco), Dani Sá (voz), Ruan Braga (pandeiro) e Anderson Monteiro (tantãn). Em seu repertório, o Samba de Quintal abordará os clássicos desse gênero, Fundo de Quintal como Diogo Nogueira, Arlindo Cruz, e Revelação.

O evento contará com as presenças do Grupo Intuisamba, Laura Abreu, Wisinho de Cima, Randerson Couto e outros. A feijoada custa R$ 15. Quem quiser adquirir a camisa Maiores informações 9466-6950.

Com informações da assessoria