Samara Felippo fala sobre ‘crise de aceitação’ da filha ao cabelo com cachos

Mãe de duas meninas, Alicia e Lara, com o jogador de basquete Leandrinho, 34, a atriz Samara Felippo, 38, falou sobre a “crise de aceitação” enfrentada pela filha mais velha. “Resolvi me inteirar mais sobre cachos. Num momento de crise, ela me falou sobre a falta de representatividade na escola, na sala de aula, nas propagandas, nos brinquedos. É essa nossa sociedade racista”.

O relato foi feito na rede social Instagram nesta quinta-feira (25). A publicação também acompanha um vídeo que mostra Alicia cortando e cuidando dos cabelos com um profissional.

“Quero que ela se ame, se aceite e saiba cuidar de seus cachos maravilhosos. E cresça ajudando a empoderar cada nova cacheada. Cada cabelo é um, então mães, parentes, cuidadores de cacheadas, se informem antes de aceitar ‘um relaxamentozinho’ pra diminuir o volume, um ‘produtinho’ pra domar os cachos. Elas são únicas, poderosas e precisam entender o tamanho desse poder”.

Na mesma publicação, Samara, que tem cabelos lisos, também falou sobre cuidar de cabelos diferentes dos seus. “Nunca pensei que fosse um dia cuidar de duas cacheadas”.

Folhapress