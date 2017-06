Salgadinho é atração do Moai nesta véspera de feriado

Os ingressos estão entre R$ 40 a R$ 80 – Divulgação

O pagode romântico da década de 90 poderá ser relembrado nesta quarta-feira (14), véspera de feriado. O Moai Restobar, localizado na avenida do Turismo, nº 5625, bairro Tarumã, Zona Oeste, recebe uma apresentação especial do cantor Salgadinho (ex- Katinguelê), a partir das 21h. Em outro palco, o sertanejo de Henrick Duarte e o forró da banda Mão pra Riba também prometem animar o público simultaneamente.

Salgadinho vai cantar composições gravadas por grupos como Art Popular, Exaltasamba e Raça Negra, entre outros. “Essa será uma extensão do projeto “Amigos do Pagode 90″. Quem comparecer verá uma seleção de músicas consagradas nessa época”, diz o cantor, referindo-se a turnê de shows com Chrigor e Marcio Art, que teve diversas passagens por Manaus.

Os ingressos estão no valor de R$ 40 para homens, R$ 30 para mulheres, e R$ 80 para quem quiser curtir a festa no conforto de um camarote VIP. O público também pode ficar de olho na promoção relâmpago que a casa oferece nas redes sociais (@moairestobar). Para esta festa, quem colocar o nome na lista paga somente a metade.

Serviço

O quê: Show do cantor Salgadinho com a participação de Henrick Duarte e Mão pra Riba (segundo palco);

Quando: 14/06 (quarta-feira);

Quanto: R$ 40 (homens) / R$ 30 (mulheres) / R$ 80 (camarote) / Nomes na Lista VIP no Instagram ganham 50% de desconto;

Onde: Moai Restobar – Av. do Turismo, nº 5625 – Tarumã – Zona Oeste;

Horário: 21h;

Informações: (92) 98117-2827.

Com informações da assessoria