Salário médio inicial pago para homens ainda é maior do que para mulheres – Márcio Melo

O salário médio inicial pago aos trabalhadores do Amazonas teve um aumento de apenas 0,67%, no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2016. No Estado, a média de remuneração foi de R$ 1.339, 56, ou seja, R$ 8,98 a mais do que no ano passado, quando o valor inicial era, em média, de R$ 1.330,58.

Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e foram divulgados nesta quarta-feira (19) pelo governo federal. Para o economista Aílson Rezende, o aumento na remuneração inicial do trabalhador amazonense foi “irrisório”.

“A economia ainda sofre com a crise política e tenta se recuperar. Não vai haver uma melhoria se não ocorrer uma reforma política”, avaliou.

Sem equiparação

Conforme o Caged, o salário inicial pago às mulheres, no Amazonas, também cresceu nos seis primeiros meses do ano. A alta foi de 2,79% em relação ao primeiro semestre de 2016, totalizando R$ 1.254,06, ou seja, R$ 34,07 a mais da remuneração média inicial paga no ano passado.

Ainda menor que o masculino, salário inicial aumentou para mulheres – Divulgação

Por outro lado, as empresas estão pagando um salário inicial menor para os homens no Amazonas. A queda foi de 0,28% no primeiro semestre do ano na comparação com o mesmo período de 2016, quando o trabalhador amazonense recebia, inicialmente, uma remuneração de R$ 1.388,84, em média.

Na avaliação de Rezende, a alta no valor médio inicial pago as trabalhadoras amazonenses mostra que não houve uma equiparação salarial entre homens e mulheres no Estado. “Apesar do crescimento, a trabalhadora amazonense ainda sofre com uma defasagem na remuneração. A tendência, porém, é que essa diferença venha a cair dentro de uma década”, afirmou.

Para o industriário Almir Guedes, 28, o valor inicial pago ainda é baixo.

“Espero que essa remuneração melhore quando passar a crise”, disse.

Nacional

De acordo com os dados do Caged, a média dos salários de admissão no Brasil aumentou 3,52%, no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado. A remuneração inicial ficou em R$ 1.463,67, de janeiro a junho deste ano, contra R$ 1.413,84 nos primeiros seis meses de 2016. A média deste semestre também ficou acima da registrada no primeiro semestre de 2014, que era o melhor resultado registrado até então pelo Caged.

Anwar Assi

EM TEMPO

*Com informações de agência

