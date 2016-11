Salão do Automóvel, em São Paulo, terá ampla área para test drive

Neste ano, os fãs do universo automotivo terão mais um bom pretexto para visitar o 29º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que vai além da exposição de carros, protótipos e sonhos de consumo presentes no evento. De 10 a 20 de novembro, os visitantes poderão realizar test drives em uma ampla área externa de 20 mil metros quadrados, com carros de 15 montadoras as quais apresentarão 35 modelos diferentes, de 80 a 100 veículos.

Entre as marcas que já confirmaram a participação nos test drives estão: GM, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Citroën e Volkswagen. A organizadora do Salão do Automóvel, a Reed Exhibitions Alcântara Machado, calcula que neste ano o encontro receberá o triplo de fabricantes para essa atração, em relação à última edição em 2014, e o dobro de participantes, chegando em 2016 ao número de 40 mil pessoas que poderão dirigir alguns dos carros mais desejados e participar de lançamentos com tecnologia de ponta, para asfalto e terra.

O salão é o 4º maior do mundo e um dos principais eventos da economia brasileira. O evento movimenta cerca de R$ 280 milhões, em São Paulo, e gera 30 mil empregos diretos e indiretos.

Em 2016, o Salão do Automóvel acontece no São Paulo Expo (antigo Centro de Exposições Imigrantes), espaço totalmente reformulado. Em sua última edição, o evento reuniu mais de 750 mil apaixonados por carros, confirmando-o como o quinto evento automotivo mundial em número de visitantes, atrás somente do Salão do Automóvel de Paris, de Frankfurt, de Detroit e de Tóquio, e mais visitado do que o conceituado Salão de Genebra.

O São Paulo Expo apresentará em 90 mil metros quadrados todas as principais marcas e modelos do mundo automotivo, sem falar nas 4,5 mil vagas cobertas para estacionamento e ambiente totalmente climatizado dentro do pavilhão. Serão colocados em exposição cerca de 540 veículos, entre eles, mais de 150 lançamentos.

A venda dos ingressos está disponível no site oficial (salaodoautomovel.com.br) ou no Facebook. A organizadora oferece também ações especiais para os fãs do salão, na rede social, que a partir de agora terão acesso a descontos e promoções exclusivos. Basta curtir a página (www.facebook.com/salaodoautomovel) para ter acesso a um código promocional que dará direito a 10% de desconto na compra de ingressos antecipados.

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo é organizado e promovido pela Reed Exhibitions Alcântara Machado, com apoio da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa).

Nissan



Mesmo após um ano intenso, com o lançamento de vários modelos e novas tecnologias, e com o patrocínio do maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Nissan acelera, no Salão do Automóvel de São Paulo, sob o seu conceito de Mobilidade Inteligente.

Entre os destaques da japonesa está a 12ª geração da Nissan Frontier que faz a sua primeira aparição pública no mercado brasileiro. Com a reputação de forte e inteligente, a nova Frontier é a melhor picape produzida pela Nissan, em seus 80 anos, no segmento. A peça-chave é o chassi reforçado, quatro vezes mais durável, ao mesmo tempo que é mais leve e eficiente.

A marca levará também para o salão o Nissan Kicks SV Limited, e o Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, um supercarro-conceito desenvolvido pela Nissan em conjunto com a Polyphony Digital Inc., empresa que criou o jogo eletrônico de corrida Gran Turismo 6 (GT6), do console Sony PlayStation.