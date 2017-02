Saiba qual o sofá ideal para cada tipo de sala

Na hora de escolher o modelo do móvel é preciso levar alguns pontos em consideração, como o tamanho da sala, quantas pessoas moram no imóvel, estilo de decoração, se há animais de estimação no local e frequência de visitas.

Para auxiliar quem está na dúvida, o arquiteto Edson Souza, da Etna, preparou um guia para não haver arrependimentos após a compra.

Sofá-cama

É uma opção versátil e se ajusta a diversas necessidades. “Se o morador recebe muita visita, se gosta de curtir um filme ou uma série com extremo conforto ou até mesmo se o imóvel não compacta muitos móveis no local, o sofá-cama é a melhor saída”, comenta.

Sofá com chaise

São visualmente muito bonitos, mas se usados de forma errada podem se tornar desconfortáveis. De acordo com o profissional, esse estilo de móvel cai muito bem em salas de TV, usadas apenas pelos moradores da casa.

Design escandinavo

De acordo com Edson, os sofás de design escandinavo costumam proporcionar um visual totalmente diferenciado ao ambiente e atendem perfeitamente as necessidades de moradores e visitantes.

Para quem tem pet

Quem tem animais de estimação sabe que manter o sofá sempre limpo não é uma tarefa muito simples. Mas de acordo com Edson, hoje o mercado já oferece muitas opções de modelos e tecidos que ajudam a manter a limpeza, organização e beleza da casa.

“É essencial optar por sofás com tecidos resistentes, laváveis, ou até mesmo, impermeáveis”, afirma. O ideal é utilizar capas protetoras para evitar que as garras dos animais estraguem o sofá.

Sofá com dois ou três lugares

O tamanho do sofá está ligado diretamente com o espaço disponível no cômodo onde ele será colocado. Se o ambiente for muito pequeno, o ideal é apostar em um móvel de apenas dois lugares e compor uma decoração com pufes e poltronas. Se o cômodo for grande, vale a pena investir em um sofá de três lugares para aproveitar melhor o espaço.

