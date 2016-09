Saiba quais serviços funcionarão durante o feriado dos dias 5 a 7 de setembro

As unidades de urgência e emergência da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, no feriado prolongado, que começa nesta segunda-feira (5), data em que se comemora a Elevação do Amazonas à Categoria de Província, e segue até quarta-feira (7), Independência do Brasil. Na terça-feira (6), o governo do Estado decretou ponto facultativo.

A rede de urgência da Susam é formada por nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – para onde devem ser encaminhados, prioritariamente, os casos de urgência de baixa e média complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito –, além de 7 Prontos-Socorros. Para o atendimento às grávidas, a Susam disponibiliza 7 maternidades, que funcionam todos os dias, também em regime de 24 horas. Esta rede conta, ainda, com uma maternidade na rede pública municipal, a Moura Tapajoz.

De acordo com o secretário Estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, durante os desfiles cívicos da Semana da Pátria, nos dias 5 e 7, a Susam estará com uma ambulância e uma equipe formada por um médico e dois técnicos de enfermagem dando apoio aos atendimentos de saúde, no Centro de Convenções (Sambódromo). Além disso, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada e os Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) 28 de Agosto e João Lúcio funcionarão como unidades de referência durante desfiles, pela estrutura que possuem e pela proximidade do local dos eventos.

Em relação às unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais dos Centros de Atenção à Melhor Idade (CAIMIs), Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), Policlínicas e Fundações –, não haverá atendimento na segunda, terça e quarta-feira. O funcionamento destes serviços será retomado na quinta-feira (8), às 7h. As unidades do programa Farmácia Popular, também não funcionarão no feriado prolongado. O atendimento retorna na quinta-feira (8), das 8h às 18h.

Sine

Também por conta do feriado, os serviços do Sine Amazonas estarão suspensos nesses três dias, retornando no próximo dia 8 de setembro, quinta-feira da semana que vem. A suspensão acontece tanto no posto central do Sine Amazonas, na avenida Joaquim Nabuco, 878, Centro, quanto nos PACs (Leste, Alvorada, São José, Compensa e Sumaúma).

Tjam

O expediente forense no Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) também será suspenso no durante o feriado. Nestes três dias – incluindo o ponto facultativo de terça-feira (6) –, o atendimento na capital será feito pelas equipes do Plantão Judicial, das 8h às 18h.

Os prazos processuais que porventura iniciarem-se ou completarem-se nesses dias, ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto na Portaria 1.930/2015-PTJ, que instituiu o Calendário Judicial do Tjam para 2016.

O plantão de 1º Grau funciona no Fórum Henoch Reis, localizado à avenida Umberto Calderaro (antiga Paraíba), s/nº, no bairro de São Francisco. Já o Plantão de 2º acontece no edifício sede do TJAM, na avenida André Araújo, s/nº, Aleixo. Os nomes dos magistrados plantonistas poderão ser consultados no site do Tribunal, na edição do Diário da Justiça de sexta-feira (dia 2).

Com informações das assessorias