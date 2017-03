Saiba quais são as regras básicas para usar batom vermelho

A boca das mulheres continua sendo o centro das atenções e pode-se afirmar que a imensa maioria delas não fica sem batom. Não importa qual é o tom – nude, roxo berinjela ou vermelho intenso –, o batom é objeto de desejo delas que adoram ter a sensualidade acentuada.

As nuances básicas – chamadas de nude – são garantia para não errar na boca porque vão bem com qualquer vestimenta e ainda dá para caprichar mais na maquiagem dos olhos.

O roxo e o berinjela pouco a pouco conquistaram as mulheres e caem bem à noite. Continuam reinando absolutos em tempos de baixa temperatura. Agora, aquelas que pretendem arrasar podem apostar no vermelho e suas variações que vão do cereja, vinho, vermelho alaranjado e o vermelho tomate, o preferido.

O tempo passa, as tendências de moda mudam, mas o batom vermelho é eterno. No entanto, é sempre bom lembrar algumas regrinhas básicas. Como se trata de uma coloração intensa, borra com facilidade, por isso use um lápis, de preferência do mesmo tom do batom, para contornar os lábios antes da aplicação, que pode ser feita com um pincel ou com o próprio dedo.

Uma das melhores maneiras de usar o batom vermelho é escolher um de tonalidade opaca e definir bem o desenho da boca retirando o excesso pressionando os lábios com um lenço de papel.

Outra boa dica é aplicar uma camada de gloss sobre o batom vermelho. E ainda, você pode ter um efeito de vermelho diluído, aplicando primeiro o gloss e depois um pouco de batom vermelho. O resultado é uma boca sensual e com aspecto molhado.

Embora na moda e na maquiagem tudo pareça liberado, é bom um pouco de bom senso. O batom vermelho está reservado para um visual mais noturno e não é preciso combinar o batom com a cor da roupa ou com a cor do esmalte.

