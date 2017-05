Saiba o que funcionará nos serviços de Saúde, neste feriado do Dia do Trabalhador, em Manaus

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta segunda-feira (01), feriado do Dia do Trabalhador , as unidades de urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas.

A rede estadual de urgência e emergência é formada por nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e sete prontos-socorros. A rede também conta com sete maternidades, para o atendimento às grávidas. Todas as essas unidades funcionam todos os dias, em regime de 24h.

A Susam alerta que os casos de baixa e média complexidades, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito devem ser encaminhados nos SPAs.

As unidades que atendem com consulta agendada – como é o caso dos serviços ambulatoriais dos Centros de Atenção à Melhor Idade (CAIMIs), Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), Policlínicas e Fundações, não haverá atendimento nesta segunda-feira (01). O funcionamento destes serviços será retomado na terça-feira (02), às 7h. As unidades do programa Farmácia Popular também não funcionarão no feriado. O atendimento retorna na terça-feira (02), das 8h às 18h.

Unidades que estarão funcionando 24h (para atendimento de urgência e emergência):

Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPA)

· SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/n, Alvorada 1

· SPA Coroado – Avenida Beira Mar, Nº 122, Coroado

· SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, Nº 33, Colônia Oliveira Machado

· SPA Joventina Dias – Rua T-6, n.º 33, Compensa III

· SPA Eliameme Mady (Zona Norte) – Av. Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras

· SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/n – São Raimundo

· SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/n – Redenção

· SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Al. Cosme Ferreira, km 14, Col. Antônio Aleixo

· SPA Danilo Corrêa – rua Noel Nutels , s/n, Cidade Nova I

· UPA Campos Salles – rua Campos Salles, s/n – Tarumã

Prontos-Socorros

Adultos

· Pronto-Socorro 28 de Agosto – Rua Recife, Nº 1581, Adrianópolis

· Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Machado – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo

Adulto e infantil

· Pronto-Socorro Platão Araújo – Av. Autaz Mirim, s/n – Jorge Teixeira

· Pronto-Socorro Delphina Aziz – Av. Raimundo Vital de Mendonça, Colônia Terra Nova (área da antiga Expoagro)

Infantis

· PS da Criança da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Aleixo

· PS da Criança da Zona Sul – Rua Codajás, Nº 26, Cachoeirinha

· PS da Criança da Zona Oeste – Av. Brasil, s/n, Compensa I

Maternidades

· Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/n – São José I

· Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/n – Praça 14

· Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova II

· Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/n, Monte das Oliveiras – Galiléia II

· Alvorada – Rua 07, s/n – Alvorada I

· Instituto da Mulher Dona Lindu – Av. Mário Ipiranga Monteiro, 1581, Adrianópolis

· Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, km 16 – Colônia Antônio Aleixo.

Com informações da assessoria