Saiba como transformar vaga temporária em emprego fixo; só no comércio de Manaus há 2,5 mil ofertas

Mesmo com a atividade comercial em queda, os empresários do Amazonas estão confiantes no aquecimento da economia neste fim de ano e oferecerem 2.500 vagas de emprego temporário no setor. O desemprego no Amazonas atingiu a marca de 31 mil pessoas em 12 meses, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e a corrida pela recolocação no mercado de trabalho nesta reta final de 2016 é grande.

O número de vagas é menor que quantitativo de empregos temporários já oferecido em anos anteriores, quando se chegou a seis mil oportunidades somente na área do varejo, mas é acima do esperado pelos empresários neste ano. Embora muitos candidatos que estão à procura de emprego prefiram conseguir uma posição permanente, uma posição temporária com potencial pode se transformar em oportunidade definitiva.

Mostrando iniciativa, trabalho em equipe, determinação e pontualidade, o candidato pode conquistar o emprego fixo. Quem afirma isso são os profissionais da área de recursos humanos – que estão ‘de olho’ nos trabalhadores. O Portal EM TEMPO entrevistou duas gerentes de Recursos Humanos (RH) para você aumentar as suas chances de conseguir ‘fisgar’ o tão almejado emprego.

A supervisora do RH do hotel Holiday Inn Manaus, Ana Cristina Jeffres, diz que a empresa sempre procura por aquelas pessoas que fazem o algo a mais. Um temporário precisa mostrar um conjunto de três fatores para conquistar a vaga definitiva, são eles: competências, habilidades e velocidade de execução. Já Viviane Vitoriano da Costa, que tem mais de dez anos de experiência no setor, disse que o investimento em educação é fundamental. “É importante ainda que a pessoa encare o trabalho temporário como permanente”.

Por isso, especialistas recomendam que o funcionário ‘marque presença’ durante o período em que está atuando como temporário, para vir a ser lembrado em uma futura oportunidade. Confira as dicas do Portal EM TEMPO para conquistar o emprego a partir de uma vaga temporária.

Qual é o primeiro passo para conseguir ficar em uma das vagas oferecidas?

Sem dúvida essa é a principal pergunta que todo candidato se faz na hora de ir em busca de uma vaga de emprego. Antes de pensar na oportunidade permanente, você precisa ser selecionado para a vaga temporária. Segundo Ana Jeffres, o candidato precisa se apresentar da melhor forma, tomar cuidado com os dados do currículo e ser o mais natural possível durante a entrevista com o selecionador.

Após assinar o contrato temporário, o profissional não pode relaxar e achar que estando dentro da empresa, ou porque não recebeu esperanças de ser contratado efetivamente, deve fazer apenas o que for mandado.

“É importante ter iniciativa. Mostrar que está ali para aprender e fazer além do que o empregador espera. O temporário que se destaca acaba substituindo um antigo funcionário que não estava correspondendo mais às expectativas”, relatou.

Já Viviane alerta para o cumprimento do horário de trabalho, atenção às faltas, atrasos e a aparência. “O profissional precisa atentar para uma série de fatores importantes e que são avaliados na sua passagem pela empresa. Mesmo num período curto, a gente consegue saber se vai poder contar com aquela pessoa imediatamente, ou, quem sabe, quando aparecer uma vaga permanente no quadro funcional”.

O que o mercado procura hoje em dia nos candidatos?

Entre 15% e 20% dos funcionários que entram como temporários são efetivados nas empresas, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasc). E o mercado, em geral, procura por candidatos que tenham proatividade e disciplina. Os novos profissionais precisam ter conhecimento profundo da área de atuação e sempre estar aprendendo coisas novas. Além de saber trabalhar em equipe, em ambientes marcados pela diversidade, é necessário colaborar com ideias criativas.

“As empresas contratam pelo currículo, mas demitem pelo comportamento. Vamos ver o desempenho dele, ver se ele atendeu as expectativas para o que ele foi contratado. Se ele prezou pela qualidade, pela imagem profissional. A empresa sempre vai pensar que as pessoas vão fazer o algo a mais. O candidato a vaga permanente precisa estar atento e oferecer o seu melhor. Se o resultado for bom, a empresa avalia o resultado mediano ou abaixo da meta de um candidato antigo e contrata aquele temporário no lugar”, disse a supervisora do RH do hotel Holiday Inn Manaus.

Com a crise no país, o cenário empresarial tem cortado custos. Quer dizer, produzindo ou comercializando a mesma quantidade de produtos com menos recursos e menos funcionários. O Brasil está sendo obrigado a rever o seu conceito de produtividade. “Pensando nesse novo conceito é que o profissional que consegue alinhar as competências, habilidades sociais, relacionais e comportamentais, além da velocidade de execução do trabalho, acaba sendo o diferencial que as empresas procuram”.

O empresário pode contratar quem não tem experiência?

É claro que sim! Mas, segundo os especialistas, depende muito da área e da função a ser desempenhada. Em geral, as empresas procuram os profissionais com experiência para cargos segmentados.

“Bom, nós contratamos sim pessoas sem experiência. Mas, depende do seguimento. Algumas posições dentro da organização precisam e isso já é exposto ao candidato na seleção. Agora há muitas áreas dentro da empresa que a experiência não é uma exigência. Por exemplo, aqui no hotel, no campo das operações, a gente contrata sem experiência. Damos a primeira oportunidade para eles”, disse Ana.

“Concordo com a Ana. A avaliação da experiência depende da vaga oferecida e do perfil que o empregador está procurando. Às vezes, uma pessoa que não tem experiência se dá tão bem na vaga e consegue fazer melhor do que alguém que possui a experiência. É relativo! Independentemente de ter qualificação ou experiência, se o perfil do profissional exige, fazemos a contratação de acordo com essa exigência”, falou Viviane.

Quais são os erros comuns que impossibilitam o temporário a conseguir a tão sonhada vaga permanente?

Entre os fatores apontados pelas duas profissionais entrevistadas estão: ansiedade, medo e o comodismo. Se bateu aquele desânimo, lembre-se que existem pelo menos dez pessoas concorrendo para a sua vaga temporária. Segundo as profissionais de RH, o trabalhador também costuma se expressar de forma errada ou deixa transparecer sua insatisfação por meio da linguagem não verbal.

“Tem profissional que não precisa dizer nada, a sua expressão diz tudo. Mesmo sendo uma vaga temporária, ele precisa estar motivado e esquecer os problemas”, disse Viviane.

Outros pontos ‘abomináveis’ aos líderes que avaliam o desempenho do temporário são: demonstrações de pessimismo ou otimismo extremo, descomprometer-se com a equipe, deixando de fazer a sua parte e esperando que o outro faça em seu lugar.

Para Ana Jeffres, o profissional que não é contratado mesmo tendo uma vaga permanente é porque não correspondeu às expectativas da empresa.

“A gente espera que o trabalhador ofereça além das funções normais que já são esperadas, mas quando ele não consegue corresponder nem ao que seria natural para a função é frustrante para a empresa e para o próprio profissional. Então se há uma vaga fixa e esse temporário não conseguiu ficar é preciso que ele faça urgentemente uma autoanálise”, destacou.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO